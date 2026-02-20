После страшной аварии на Лиепайском шоссе пострадавшему водителю ампутировали обе ноги

По имеющейся информации, в страшном столкновении грузовика и междугороднего автобуса на Лиепайском шоссе в Яунберзской волости Добельского края виноват водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. Об этом в четверг сообщил телеканал TV3 в программе «Degpunktā». Программа сообщает, что грузовик пересекал перекрёсток и, двигаясь со стороны Елгавы, выехал перед автобусом, который по главной дороге направлялся в сторону Лиепаи. Грузовик получил удар в бок прицепа и перевернулся.