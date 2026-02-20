После страшной аварии на Лиепайском шоссе пострадавшему водителю ампутировали обе ноги
В страшной аварии грузовика и междугороднего автобуса на Лиепайском шоссе в Яунберзской волости Добельского края несколько человек получили тяжёлые травмы, а повреждения водителя автобуса оказались настолько серьёзными, что ему пришлось ампутировать обе ноги.
По имеющейся информации, в страшном столкновении грузовика и междугороднего автобуса на Лиепайском шоссе в Яунберзской волости Добельского края виноват водитель грузовика, который неожиданно выехал на главную дорогу. Об этом в четверг сообщил телеканал TV3 в программе «Degpunktā». Программа сообщает, что грузовик пересекал перекрёсток и, двигаясь со стороны Елгавы, выехал перед автобусом, который по главной дороге направлялся в сторону Лиепаи. Грузовик получил удар в бок прицепа и перевернулся.
В автобусе находились восемь пассажиров, пятерых осмотрели медики. У нескольких пассажиров были достаточно тяжёлые травмы — политравмы, переломы таза, костей лица и основания черепа, что может свидетельствовать о непристёгнутых ремнях безопасности. Две пострадавшие пассажирки, одна из которых подросток, отказались от госпитализации. А сам водитель автобуса пострадал тяжелее всего - ему пришлось ампутировать обе ноги.
Грузовиком с литовскими регистрационными номерами управлял 35-летний гражданин Индии. По неофициальной информации, оказавшейся в распоряжении «Degpunktā», водитель фуры был помещён в изолятор временного содержания. Будет ли к нему применена мера пресечения, в Государственной полиции не комментируют, отметив, что начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства происшествия.
Как выяснилось, этот перекрёсток давно имеет дурную славу. «Да, к сожалению, этот перекрёсток мне как эксперту очень хорошо известен. Здесь произошло множество трагических ДТП. Рядом установлен радар контроля скорости, действует зона контроля средней скорости. Несмотря на то, что перекрёсток был реконструирован, к сожалению, очередной водитель оказался невнимателен, не заметил приближающийся автобус, и произошло столкновение», — сообщил эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
Представитель Latvijas Valsts ceļi сообщил, что на данном перекрёстке запланированы изменения — будет построена двухуровневая развязка. Проект уже разработан, и в этом году будет объявлен тендер на строительные работы.