Рубен стал юбилейным малышом Видземской больницы: родители рассказали трогательную историю имени
В родильном отделении Видземской больницы произошло важное событие — на свет появился 300-й ребенок этого года. Юбилейным малышом стал здоровый мальчик Рубен из Смилтене, первый ребенок в семье Агнесе и Мариса.
Маленький Рубен родился 6 июня в 19:59. При рождении он весил 4126 граммов, его рост составил 56 сантиметров. Поскольку мальчик в животе у мамы рос очень быстро, Агнесе приехала в больницу для стимулирования родов, и в общей сложности роды длились 10 часов.
Молодые родители рассказали, что выбор имени для сына оказался символичным. Агнесе уже давно нравилось имя Рубен. По необычному и красивому совпадению отец мальчика Марис, не зная об этом, подумал о точно таком же имени. Для родителей это стало ясным знаком, что сыну предназначено именно это имя.
Хотя Рубен — первенец пары, родители уже сейчас точно знают, что в будущем хотят еще детей.
В родах активно участвовал и все время поддерживал молодую маму отец ребенка Марис. Он убежден, что это шаг, на который должен решиться каждый мужчина.
Сейчас молодая семья уже дома и проходит период адаптации: постепенно формируются первые повседневные привычки, и все с нетерпением ждут первой совместной прогулки. В воспитании и уходе за маленьким Рубеном готовы помогать и дедушки с бабушками, и другие старшие родственники. А дома в Смилтене нового члена семьи с нетерпением ждал верный четвероногий друг — 15-летний пес Арморс, который уже сейчас проявляет большой интерес и заботу о маленьком мальчике.