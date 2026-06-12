Рубен стал юбилейным малышом Видземской больницы: родители рассказали трогательную историю имени

Сейчас молодая семья уже дома и проходит период адаптации: постепенно формируются первые повседневные привычки, и все с нетерпением ждут первой совместной прогулки. В воспитании и уходе за маленьким Рубеном готовы помогать и дедушки с бабушками, и другие старшие родственники. А дома в Смилтене нового члена семьи с нетерпением ждал верный четвероногий друг — 15-летний пес Арморс, который уже сейчас проявляет большой интерес и заботу о маленьком мальчике.