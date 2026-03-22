Лиепая получила лучший подарок к 401-летию - сразу троих малышей
18 марта, когда Лиепая отмечала свое 401-летие, в родильном отделении Лиепайской региональной больницы на свет появились трое малышей — два мальчика и одна девочка.
Для нескольких семей этот день стал вдвойне праздничным: пока город принимал поздравления, в больнице звучали первые крики новорожденных. Одним из малышей стал сын Анете и Тома Бокумов из Гробини. Дома его уже ждут две старшие сестры — восьмилетняя Алисе и семилетняя Нора.
В такой особенный день родители адресовали Лиепае теплые слова и пожелали городу расти, крепнуть и развиваться. По их словам, именно большие семьи и рождение детей — это основа будущего.
О благополучном появлении малышей на свет позаботилась большая команда специалистов Лиепайской региональной больницы. Молодых родителей в больнице поздравили члены правления учреждения Андрис Вистиньш и Андрис Платайс. Семьям также вручили подарки, подготовленные Лиепайским самоуправлением, — подарочную карту, теплый плед с символикой города и цветы.
Так день рождения Лиепаи в этом году запомнится не только праздничными мероприятиями, но и тремя новыми жителями города, для которых 18 марта навсегда станет особенной датой.