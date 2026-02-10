"2000 нерожденных детей - на совести госполитики": демография в Латвии рухнула ниже самых плохих прогнозов
Демографический кризис в Латвии перешел из разряда тревожных прогнозов в реальность: рождаемость упала до уровня, который сами политики еще несколько лет назад считали маловероятным сценарием.
В Латвии уже много лет говорят о демографических проблемах, однако реальные действия так и не последовали. Сегодня последствия этого бездействия становятся очевидными. Рождаемость стремительно падает, а цифры оказываются хуже даже самых пессимистичных прогнозов прошлых лет.
Председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя (Национальное объединение) в эфире TV24 назвала ситуацию катастрофической. По ее словам, еще семь лет назад она прогнозировала, что количество новорожденных в стране снизится до 14 тысяч в год.
Однако реальность оказалась куда мрачнее — сейчас Латвия опустилась до примерно 12 тысяч новорожденных в год.
«Такого плохого сценария я не предвидела», — подчеркнула Трейя, добавив, что недостающие две тысячи детей являются прямым результатом провальной демографической политики государства. Речь идет не о случайном колебании статистики, а о системной проблеме, которая накапливалась годами. По словам политика, ранее снижение рождаемости можно было объяснить объективными факторами — уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. Именно поэтому прогноз в 14 тысяч рождений считался реалистичным. Однако нынешние показатели свидетельствуют уже о другом, более тревожном процессе: женщины в Латвии перестают быть мотивированными заводить детей.
Основными причинами такого настроения Трейя называет стремительно растущую инфляцию и постоянное ощущение нестабильности, связанное с войной и угрозами безопасности. В условиях, когда люди не уверены в завтрашнем дне, решение о рождении ребенка откладывается или вовсе не принимается. «Эти две тысячи нерожденных детей — на совести безответственной государственной политики», — заявила Трейя. По ее словам, нынешний спад рождаемости отражает не только экономические сложности, но и глубокий кризис доверия граждан к будущему страны.