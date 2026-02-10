"2000 нерожденных детей - на совести госполитики": демография в Латвии рухнула ниже самых плохих прогнозов

«Такого плохого сценария я не предвидела», — подчеркнула Трейя, добавив, что недостающие две тысячи детей являются прямым результатом провальной демографической политики государства. Речь идет не о случайном колебании статистики, а о системной проблеме, которая накапливалась годами. По словам политика, ранее снижение рождаемости можно было объяснить объективными факторами — уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. Именно поэтому прогноз в 14 тысяч рождений считался реалистичным. Однако нынешние показатели свидетельствуют уже о другом, более тревожном процессе: женщины в Латвии перестают быть мотивированными заводить детей.