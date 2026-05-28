Водитель автобуса потерял обе ноги после столкновения с фурой: полиция раскрыла новые детали ДТП под Добеле

Решение водителя тяжелого транспортного средства не остановиться на перекрестке у знака Stop изменило жизнь не только его самого, но и многих других людей, оказавшихся втянутыми в аварию. Водитель автобуса, который ехал по Лиепайскому шоссе и был вынужден направить автобус в прицеп фуры, потерял обе ноги. Самая тяжело пострадавшая пассажирка получила переломы верхней челюсти и височной кости, сообщает «Degpunktā».