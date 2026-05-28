Водитель автобуса потерял обе ноги после столкновения с фурой: полиция раскрыла новые детали ДТП под Добеле
В середине февраля сообщалось о тяжелом столкновении фуры и междугороднего автобуса на Лиепайском шоссе в Добельском крае. Все участники аварии выжили, однако полученные травмы оказались серьезными. Государственная полиция завершила расследование и раскрыла новые детали обстоятельств ДТП.
Решение водителя тяжелого транспортного средства не остановиться на перекрестке у знака Stop изменило жизнь не только его самого, но и многих других людей, оказавшихся втянутыми в аварию. Водитель автобуса, который ехал по Лиепайскому шоссе и был вынужден направить автобус в прицеп фуры, потерял обе ноги. Самая тяжело пострадавшая пассажирка получила переломы верхней челюсти и височной кости, сообщает «Degpunktā».
Начальник одного из участков Государственной полиции Дана Ландсберга рассказала, что водитель автобуса во время расследования сообщил полиции: в момент аварии, когда водитель грузовика выехал перед автобусом, они встретились взглядами.
По словам водителя автобуса, он сразу понял, что избежать столкновения уже невозможно. Выехать на встречную полосу он не мог, поскольку навстречу двигался другой автомобиль. Рисковать жизнями пассажиров автобуса он также не мог, поэтому остался в своей полосе. После этого и произошло столкновение.
Сразу после аварии водитель грузовика — гражданин Индии, который передвигался на зарегистрированном в Литве транспортном средстве, — был задержан. Вскоре ему избрали меру пресечения в виде ареста. Тогда причины такого решения не раскрывались, однако теперь расследование завершено, а дело направлено в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Как сообщила Дана Ландсберга, в ходе расследования было установлено, что у водителя грузового транспортного средства не было права управлять автомобилем. На месте происшествия он предъявил правоохранителям поддельное водительское удостоверение.
36-летний водитель будет ожидать суда за решеткой — мера пресечения ему не изменена. За содеянное ему грозит серьезное наказание, вплоть до восьми лет лишения свободы. Известно, что у мужчины была виза в Литве и, вероятнее всего, именно там он находился.
С водительскими правами, выданными за пределами Европейского союза, в Литве можно ездить в течение полугода. В Латвии такие права можно использовать до одного года. Если человек находится в стране дольше, водительское удостоверение необходимо обменять, в установленном порядке сдав экзамен на категорию B или другую соответствующую категорию.
Представитель Государственной инспекции труда Дайнис Дейгелис пояснил, что до установления трудовых правовых отношений работодатель имеет право убедиться, подходит ли претендент для вакантной должности. В свою очередь, претендент обязан предоставить работодателю информацию о своей профессиональной подготовке в той мере, в какой она имеет существенное значение для заключения трудового договора и выполнения предполагаемой работы.
Например, для выполнения обязанностей водителя необходимо действующее водительское удостоверение. Следовательно, работодатель имеет право убедиться в его наличии и сроке действия.
Если водительское удостоверение выдано в Латвии, то, зная его номер, на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) можно проверить, действительно ли оно и каким категориям соответствует. При этом персональные данные человека там увидеть нельзя.
Если же необходимо проверить права, выданные за рубежом, юридическое лицо может обратиться в CSDD и попросить проверить действительность удостоверения. Это платная услуга, и, как отмечается, она не пользуется особой популярностью. Кроме того, работодатель может самостоятельно искать информацию в базах данных других стран, аналогичных CSDD.
Если компания хочет получать информацию о своих работниках в случаях, когда они совершают нарушение или лишаются прав, с CSDD можно заключить договор. После нарушения работодатель будет проинформирован.