Подробности страшной аварии на Лиепайском шоссе: грузовиком управлял гражданин Индии
Грузовиком, который причастен к дорожно-транспортному происшествию (ДТП) на перекрестке в Апшупе на Лиепайском шоссе, управлял гражданин Индии, подтвердили агентству LETA в Государственной полиции.
В результате произошедшего в среду ДТП с участием автобуса и грузовика пострадали четыре человека.
Более подробные комментарии в полиции не предоставили, однако подтвердили, что водитель грузовика Volvo 1990 г. рожд. является гражданином Индии, а автобусом управлял мужчина 1973 г. рожд.
Передача "Degpunktā" на телеканале TV3 сообщила, что водитель автобуса в результате аварии получил серьезные травмы - у него ампутированы обе ноги. В автобусе находились восемь пассажиров. Пострадавшие получили различные травмы, включая множественные повреждения, переломы таза, лицевых костей и основания черепа.
Согласно предварительной информации, водитель грузовика Volvo с прицепом не соблюдал требования дорожного знака об остановке перед перекрестком и столкнулся с автобусом, который двигался по шоссе из Риги в Лиепаю.