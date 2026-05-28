Латвийский гепатолог Индра Зелтиня: "У болезней печени больше нет возраста"
Болезни печени традиционно чаще связывают с возрастом: с годами обмен веществ замедляется, чаще увеличивается лишний вес и вместе с ним — нагрузка на печень. Однако в последние годы все отчетливее намечаются изменения: проблемы со здоровьем печени все чаще выявляются у более молодых людей, и у болезней больше нет столь выраженных возрастных границ.
Одно из самых распространенных заболеваний печени — жировая болезнь печени — в Европе поражает примерно каждого четвертого взрослого. В свою очередь, в группах риска, например у людей с избыточным весом или ожирением, она встречается почти у половины пациентов. При этом растет доля более молодых пациентов, что делает эту проблему все более актуальным вопросом общественного здравоохранения.
О том, почему болезни печени нередко обнаруживаются с опозданием и как с помощью своевременных действий можно избежать более серьезного лечения, рассказывает гепатолог, президент Латвийской ассоциации инфектологов и гепатологов Индра Зелтиня.
Почему болезни печени часто выявляют слишком поздно?
В повседневной жизни по-прежнему часто используют термины «жирная печень» или «ожирение печени», однако в медицине все чаще говорят о метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MASLD) — состоянии, которое развивается под влиянием различных факторов.
Эту болезнь нередко называют тихой, так как она долгое время может не проявляться выраженными симптомами. Человек может чувствовать себя относительно хорошо, а такие жалобы, как усталость, слабость или дискомфорт, списывать на повседневные перегрузки и стресс. Поэтому изменения в печени часто обнаруживаются случайно при анализе крови или ультрасонографии, и своевременная диагностика во многом опирается на регулярные проверки здоровья.
Не только алкоголь: что на самом деле разрушает печень
Проблемы со здоровьем печени до сих пор часто связывают с употреблением алкоголя, но в реальности спектр причин гораздо шире. Повреждения печени могут развиться и у людей, которые вообще не употребляют алкоголь.
Это наглядно показывает и тот факт, что проблемы со здоровьем печени все чаще выявляются у детей и молодежи. Учитывая, что в этом возрасте употребление алкоголя не является главным фактором риска, это четко указывает: существенное значение имеют другие влияющие факторы, особенно лишний вес и нарушения обмена веществ.
Один из главных рисков — это совокупность метаболических нарушений: лишний вес, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина и кровяного давления. Эти факторы влияют на работу печени и способствуют накоплению жира в ее клетках. Не менее важную роль играет генетика: если в семье были заболевания печени или нарушения обмена веществ, риск может быть выше и для следующих поколений. В свою очередь, современный образ жизни — пищевые привычки, пищевые добавки, прием различных медикаментов и даже изменения в микробиоме кишечника — может способствовать развитию воспаления печени.
Повреждения печени также могут вызывать вирусные гепатиты, реже — аутоиммунные или генетические заболевания. Это еще раз подтверждает, что здоровье печени — комплексный вопрос, в котором одну конкретную причину часто вообще невозможно выделить.
Как сейчас лечат ожирение печени
Говоря о лечении ожирения печени, важно понимать, что главный подход в наши дни остается неизменным: на первом месте стоит изменение образа жизни. Международные рекомендации подчеркивают, что именно снижение веса, коррекция питания и физическая активность являются основой, без которой добиться существенных улучшений невозможно.
Медикаментозная терапия подбирается индивидуально — в зависимости от состояния здоровья пациента, например наличия сахарного диабета, ожирения или степени повреждения печени. В последние годы в лечении все большую роль играют группы препаратов, которые изначально разрабатывались для лечения других заболеваний, но доказали свою эффективность и в улучшении здоровья печени. Это, например, более новые группы лекарств, которые помогают наладить обмен веществ и уменьшить накопление жира в печени, включая медикаменты, используемые также для лечения сахарного диабета.
В отдельных случаях, особенно при выраженном ожирении, рассматривается бариатрическое лечение — как эндоскопические методы, так и хирургические операции, которые помогают снизить массу тела и тем самым улучшают состояние печени.
Параллельно изучаются и другие подходы, включая эссенциальные фосфолипиды — вещества, которые являются важным компонентом мембран клеток печени. В недавно опубликованном международном исследовании анализировалось влияние этих веществ на пациентов с ожирением печени, и результаты свидетельствуют об улучшении отдельных показателей печени при приеме фосфолипидов в течение нескольких месяцев. В исследовании оценивались как биохимические показатели, так и функциональное состояние печени, и полученные данные считаются перспективными, однако их значение еще анализируется в более широком контексте.
Здоровье печени можно улучшить, главное — начать
Хотя болезни печени часто развиваются незаметно, хорошая новость заключается в том, что на ранних стадиях здоровье печени можно существенно улучшить. Печень обладает способностью к регенерации, но это возможно только до определенного предела и требует долгосрочного подхода.
Самый важный шаг — изменение образа жизни. Это означает постепенное снижение веса, сбалансированное питание и регулярную физическую активность. Быстрые решения или радикальные диеты в данном случае не рекомендуются, гораздо эффективнее постепенный подход, дающий устойчивые результаты.
Даже относительно небольшое снижение веса может принести существенную пользу — уменьшение массы тела уже на 7–10% может улучшить состояние печени. В то же время важно понимать, что это не краткосрочный процесс, и улучшение здоровья печени требует месяцев и даже лет.
Говоря о физической активности, главное — найти наиболее подходящий для себя вид. Не всем подойдет бег или интенсивные тренировки, особенно людям с лишним весом или проблемами с суставами. Самое главное — двигаться любым способом: даже простые прогулки, легкая гимнастика или даже небольшие движения дома, например разминка у телевизора, лучше, чем ничего не делать.
В повседневной жизни это означает простые, но последовательные привычки: больше движений, меньше обработанных продуктов и простых углеводов. Также следует отказаться от алкоголя, поскольку безопасных для печени доз алкоголя не существует.