Хотите, чтобы мошенники не смогли взять кредит на ваше имя? Нужно сделать один простой шаг

Если человеку позже все же понадобится кредит, ограничение можно снять. Однако оно перестанет действовать только через три дня. Коммерческий директор Бюро кредитной информации Интарс Микелсонс объяснил, что трехдневный период безопасности введен специально. По его словам, это дает людям время обдумать решение и не брать кредит под влиянием эмоций — например, увидев желанную, но на самом деле ненужную покупку.