Хотите, чтобы мошенники не смогли взять кредит на ваше имя? Нужно сделать один простой шаг
Жители Латвии получили новый способ защиты от мошенников — теперь можно заранее запретить оформление любых кредитов на свое имя, чтобы аферисты не смогли взять заем даже при наличии ваших данных.
Бюро кредитной информации внедрило на портале kib.lv специальную отметку «STOP Kredīts», которая позволяет добровольно запретить оформление кредитов на свое имя. Новая функция распространяется на все виды займов — ипотечные и потребительские кредиты, лизинг, быстрые кредиты и другие финансовые обязательства.
После активации отметки кредиторы будут видеть, что человек не желает брать займы. Это означает, что мошенники не смогут оформить кредит на имя такой персоны даже в случае получения ее личных данных.
Если человеку позже все же понадобится кредит, ограничение можно снять. Однако оно перестанет действовать только через три дня. Коммерческий директор Бюро кредитной информации Интарс Микелсонс объяснил, что трехдневный период безопасности введен специально. По его словам, это дает людям время обдумать решение и не брать кредит под влиянием эмоций — например, увидев желанную, но на самом деле ненужную покупку.
Кроме того, такая пауза помогает защититься от мошенников, которые часто давят на жертву и требуют принять решение немедленно, не оставляя времени проверить информацию или убедиться, что звонящий действительно является представителем банка или другой организации.
Оформить отметку «STOP Kredīts» можно в разделе «Mana kredītvēsture» на сайте kib.lv. Для этого необходимо авторизоваться через Smart-ID, eID или зарегистрироваться с помощью электронной почты.
На портале жители также могут бесплатно проверить информацию о своей кредитной истории.
Ранее в Сейме планировали рассмотреть поправки к закону о бюро кредитной информации и закону о защите прав потребителей, которые официально закрепят возможность добровольного запрета на получение кредитов. Однако из-за отсутствия кворума депутаты пока не начали рассмотрение поправок и планируют вернуться к вопросу через неделю.