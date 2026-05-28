Латвия проиграла Норвегии в четвертьфинале и выбыла с чемпионата мира по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею в четверг в Фрибуре в четвертьфинале чемпионата мира уступила Норвегии со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), позволив норвежцам впервые в истории выйти в полуфинал.
Ранее путевки в полуфинал уже обеспечили себе сборные Канады и Финляндии, а за последнее место в финальной четверке поборются Швейцария и Швеция.
Первые десять минут прошли в осторожной игре, и ближе к середине периода первый шанс открыть счет появился у латвийцев, когда бросок нанес Оскарс Цибульскис. Во второй половине периода Патрик Элвсвен получил возможность бросить по воротам сборной Латвии, однако Кристерс Гудлевскис сыграл надежно и поймал шайбу.
Ближе к концу периода Сандис Вилманис прорывался к воротам, однако его активные действия были расценены как нарушение правил, и сборная Латвии впервые осталась в меньшинстве. Латвийцы сумели сохранить ворота в неприкосновенности благодаря уверенной игре Гудлевскиса. В концовке периода норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн не позволил Вилманису отправить шайбу в сетку с близкого расстояния.
В первые минуты второго периода игра в основном проходила в зоне защиты сборной Норвегии, а первые броски по воротам Гудлевскиса были нанесены лишь на шестой минуте. На восьмой минуте периода Тинус Коблар воспользовался растерянностью латвийцев в обороне и кистевым броском отправил шайбу в ворота.
Спустя полминуты Робертс Мамчицс за удержание соперника оставил сборную Латвии в меньшинстве, однако и на этот раз норвежцы не сумели изменить счет. В середине периода Альбертс Шмитс заработал для латвийцев первое большинство. Лишь спустя минуту латвийским хоккеистам удалось закрепиться в зоне соперника, однако по-настоящему опасных моментов для сравнивания счета создать не удалось.
Сразу после возвращения на лед Андреасс Мартинсен вновь нарушил правила, и сборная Латвии получила еще одну возможность сыграть в большинстве. В этом эпизоде Вилманис бросал с близкого расстояния, но Хеукеланн сумел отбить шайбу.
За четыре минуты до второго перерыва Кристапс Зиле за подножку оставил латвийцев в меньшинстве, однако ни один из бросков соперника цели не достиг.
Третий период сборная Латвии также начала активно в зоне соперника. Однако затем латвийцы столкнулись с плотной обороной норвежцев и не смогли серьезно угрожать их воротам. В середине периода после передачи Харалдса Эгле один на один с вратарем выкатился Эдуард Тралмакс, однако шайба сошла с крюка, и точный бросок не получился.
Несмотря на большое количество бросков, латвийцы так и не смогли сравнять счет. В последние минуты основного времени сборная Латвии сняла вратаря, но Ноа Стен отправил шайбу в пустые ворота.
Полуфинальные матчи в Цюрихе состоятся в субботу, а игры за медали — в воскресенье.