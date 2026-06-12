Полиция разбирается в конфликте на улице Августа Деглава.
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Сегодня 12:47
Ссора на улице в Пурвциемсе закончилась ножевым ранением
Обычный конфликт в Пурвциемсе закончился ножом: на улице Августа Деглава один мужчина порезал другому ладонь.
10 июня на улице Августа Деглава между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ножом порезал ладонь другому мужчине. Полиция установила причастных лиц, начата ведомственная проверка.
По имеющейся у полиции информации, мужчине причинены незначительные телесные повреждения.