Ссора на улице в Пурвциемсе закончилась ножевым ранением
Фото: Госполиция
Полиция разбирается в конфликте на улице Августа Деглава.
Аварии и происшествия

Ссора на улице в Пурвциемсе закончилась ножевым ранением

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Обычный конфликт в Пурвциемсе закончился ножом: на улице Августа Деглава один мужчина порезал другому ладонь.

10 июня на улице Августа Деглава между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них ножом порезал ладонь другому мужчине. Полиция установила причастных лиц, начата ведомственная проверка.

По имеющейся у полиции информации, мужчине причинены незначительные телесные повреждения.

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