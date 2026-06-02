Клубничный пирог, который пахнет летом: простой рецепт к чаю
Клубничный пирог — один из самых простых летних десертов, который не требует сложных ингредиентов, но сразу создает ощущение домашнего праздника. Мягкое тесто, сочные ягоды и легкий аромат ванили делают его хорошим вариантом к чаю, особенно в сезон свежей клубники.
Ингредиенты:
- клубника — 300-400 г
- мука — 200 г
- сахар — 120-150 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 100 г
- молоко или кефир — 100 мл
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- щепотка соли
- сахарная пудра — для подачи
Как приготовить:
Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. В миске взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром до более светлой и воздушной массы. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая.
В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавьте сухую смесь к масляно-яичной массе, чередуя с молоком или кефиром. Тесто должно получиться мягким, густым, но не плотным.
Клубнику промойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите хвостики. Крупные ягоды разрежьте пополам или на четвертинки, мелкие можно оставить целыми. Если клубника очень сочная, лучше слегка присыпать ее чайной ложкой муки — так она меньше пустит сок в тесто.
Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте поверхность и сверху распределите клубнику, слегка вдавливая ягоды в тесто.
Выпекайте пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 35-45 минут. Точное время зависит от духовки и сочности ягод. Готовность удобно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой, без следов сырого теста.
Готовый пирог оставьте в форме на 10-15 минут, затем аккуратно переложите на тарелку. Перед подачей можно посыпать его сахарной пудрой.