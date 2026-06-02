В историческом здании Латвийской национальной оперы завершен грандиозный ремонт

«С завершением этого масштабного этапа реконструкции Латвийская национальная опера и балет получили современные и устойчивые системы электропроводки, отопления, вентиляции и охлаждения, а также водоснабжения и канализации. Эти коммуникации не менялись во время предыдущей реконструкции и находились в аварийном или предаварийном состоянии. В результате нам удалось существенно улучшить микроклимат исторического здания, его энергоэффективность и рабочую среду. Мы благодарны всем зрителям и сотрудникам за терпение в этот сложный период проведения работ и рады, что обновленное здание сможет продолжать служить как артистам, так и публике еще многие десятилетия», — говорит председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш.