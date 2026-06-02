В историческом здании Латвийской национальной оперы завершен грандиозный ремонт
В Латвийской национальной опере завершены масштабные работы по обновлению инженерных коммуникаций, параллельно продолжается реставрация интерьера.
В Латвийской национальной опере завершились работы по повышению энергоэффективности и обновлению инженерных систем, которые проводились при софинансировании Фонда восстановления и устойчивости Европейского союза (ANM). Параллельно на первом этаже (в партере) Латвийской национальной оперы продолжается тщательная реставрация исторического интерьера. Проект реализует строительная компания SIA Pillar Contractor.
«С завершением этого масштабного этапа реконструкции Латвийская национальная опера и балет получили современные и устойчивые системы электропроводки, отопления, вентиляции и охлаждения, а также водоснабжения и канализации. Эти коммуникации не менялись во время предыдущей реконструкции и находились в аварийном или предаварийном состоянии. В результате нам удалось существенно улучшить микроклимат исторического здания, его энергоэффективность и рабочую среду. Мы благодарны всем зрителям и сотрудникам за терпение в этот сложный период проведения работ и рады, что обновленное здание сможет продолжать служить как артистам, так и публике еще многие десятилетия», — говорит председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Сандис Волдиньш.
Объем проделанной работы оказался колоссальным. В ходе проекта было проложено более 40 километров электропроводки, около четырех километров отопительных труб, три километра труб холодного и горячего водоснабжения, а также более километра канализационных труб. Кроме того, были обновлены поверхности стен и потолков, установлены осветительные приборы, соответствующие историческому интерьеру.
В дополнение к запланированным проектом работам, в настоящее время на этаже партера все еще продолжается постепенное и бережное восстановление исторического интерьера — поклейка обоев и укладка напольной плитки. Полностью завершить эти работы планируется к началу нового сезона.
Цель проекта — сохранить и развить значимое культурное наследие, архитектурный памятник государственного значения — историческое здание Латвийской национальной оперы, одновременно повысив его энергоэффективность и обеспечив устойчивую работу в будущем. Во время реновации здания особое внимание уделялось сохранению исторической аутентичности с уважением к оригинальным материалам, технологиям и старинным строительным методам.
Общая стоимость проекта развития здания Латвийской национальной оперы составляет 12 505 202,97 евро, из которых:
- Финансирование из Фонда восстановления (ANM): 10 330 983,77 евро;
- Финансирование из государственного бюджета: 2 174 219,20 евро.