Одного паспорта иногда недостаточно: жителям Латвии напомнили о документе, который нужен детям для поездок
Школьные каникулы уже начались, и многие дети отправятся за границу без родителей. Однако для поездок в ряд стран одного паспорта недостаточно — погранохрана Латвии напоминает о документах, которые несовершеннолетним необходимо оформить заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе.
Государственная погранохрана напоминает, что детям — гражданам Латвии в возрасте до 18 лет, выезжающим из Латвии самостоятельно или в сопровождении лиц, не являющихся их родителями, в страны, не входящие в Европейский союз, Шенгенскую зону или Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, помимо действительного проездного документа необходимо предъявить нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей, доверенность либо решение сиротского суда о самостоятельном выезде ребенка за пределы страны.
Такие доверенности не требуются при поездках по странам Шенгенской зоны, государствам Европейского союза, а также в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Например, ребенку — гражданину Латвии, который самостоятельно отправляется в поездку в соседние Литву или Эстонию, необходимо иметь при себе только документ, удостоверяющий личность, — паспорт или ID-карту. Негражданам Латвии для поездок за границу всегда необходим паспорт.
Кроме того, дети, являющиеся гражданами Латвии, негражданами Латвии или лицами без гражданства, которым в Латвийской Республике предоставлен статус апатрида (то есть латвийские государственные подданные), могут выезжать из Латвии самостоятельно или в сопровождении уполномоченного лица без предъявления дополнительных документов, таких как нотариально заверенное согласие родителей, не только в страны Шенгенской зоны, но и в государства Европейского союза, не присоединившиеся к Шенгенскому соглашению — Ирландию и Кипр.
Во время школьных каникул многие планируют навестить родственников и друзей за границей. Чтобы не испортить радость встречи ни себе, ни близким, следует помнить о правилах выезда детей за рубеж. Даже для почти взрослых подростков в возрасте 16 и 17 лет необходимо заранее оформить у нотариуса согласие родителей, если требуется самостоятельный выезд из страны.
Пограничники также напоминают, что для граждан Европейского союза единственным документом для въезда в Великобританию является паспорт гражданина. Удостоверение личности (ID-карта) не признается действительным проездным документом для въезда в Соединенное Королевство.
Если возникли вопросы или неясности относительно порядка выезда детей за границу либо других вопросов, связанных с поездками, Государственная пограничная охрана просит звонить по круглосуточному телефону 67913300 или писать на электронную почту od@rs.gov.lv.
