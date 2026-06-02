В европейских аэропортах уже начался хаос - авиакомпания Wizz Air предупреждает пассажиров
Фото: Zuma Press/Scanpix
Пассажиры в лондонском аэропорту 22 мая.
Бюджетная авиакомпания Wizz Air рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт за три часа до вылета, поскольку из-за новых правил пограничного контроля Евросоюза очереди становятся все длиннее, уже фиксируются опоздания на рейсы и растут опасения по поводу возможных сбоев в разгар летнего туристического сезона.

Путешественникам из Великобритании, которые этим летом будут возвращаться из Европы, вероятно, придется проводить в аэропортах значительно больше времени. В Wizz Air предупреждают, что новые пограничные процедуры, введенные после Brexit, продолжают создавать серьезные сложности, поэтому пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт не менее чем за три часа до отправления рейса.

По данным авиакомпании, некоторые пассажиры уже пропустили свои рейсы из-за длинных очередей на паспортном контроле, связанных с работой системы EES — системы регистрации въезда и выезда из ЕС. Она предусматривает обязательную регистрацию биометрических данных граждан стран, не входящих в Евросоюз, при въезде в Шенгенскую зону и выезде из нее.

Аэропорты по всей Европе подтверждают, что очереди действительно увеличиваются по мере приближения пика летнего туристического сезона.

Хотя Европейская комиссия неоднократно заявляла, что система EES в большинстве пунктов пересечения границы работает успешно, многие авиакомпании и аэропорты сообщают, что ее внедрение сопровождается серьезными трудностями и перебоями. Система EES требует, чтобы граждане государств, не входящих в ЕС, включая британцев после Brexit, при въезде во многие страны Шенгенской зоны сдавали биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев. При выезде эти данные проверяются повторно.

С октября прошлого года было зарегистрировано почти 80 миллионов случаев въезда и выезда через систему EES, а примерно в 35 тысячах случаев людям было отказано во въезде.

С середины апреля нынешнего года система должна была полноценно заработать на всех внешних границах Шенгенской зоны, включая аэропорты, однако ее внедрение оказалось непростым. Особенно длинные очереди наблюдаются в популярных туристических странах — Испании, Португалии и Франции. В то же время Греция фактически существенно сократила или временно ослабила проверки, пытаясь избежать хаоса и заторов на пограничных пунктах.

Глава британского подразделения Wizz Air Ивонн Мойнихан в интервью BBC отметила, что влияние EES в разных странах Европы заметно отличается. По ее словам, в одних местах система работает относительно гладко, тогда как в других вызывает значительно больше проблем.

Она подчеркнула, что авиакомпания по-прежнему рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт за три часа до вылета вместо привычных двух часов.

Также Мойнихан советует путешественникам брать с собой портативные зарядные устройства и воду, поскольку ожидание в очередях может оказаться гораздо более длительным, чем обычно. Тем, кто летит с пересадками, рекомендуется закладывать дополнительное время между рейсами.

Грозит ли Европе транспортный хаос этим летом?

Похожую оценку ситуации дает и ACI Europe. В организации заявили BBC, что пассажирам следует строго придерживаться рекомендаций авиакомпаний по времени прибытия в аэропорт. Уже сейчас в отдельных аэропортах ожидание в очередях, связанных с EES, достигает трех с половиной часов.

В ACI Europe также предупредили, что несмотря на временное смягчение отдельных требований в часы пик в некоторых аэропортах, ситуация по мере приближения пика летнего сезона может продолжить ухудшаться и в отдельных случаях даже выйти из-под контроля.

Дополнительную неопределенность создает напряженность вокруг конфликта с участием Ирана, которая вызывает опасения по поводу поставок авиационного топлива. Из-за этого часть путешественников откладывает покупку билетов до последнего момента.

По словам Мойнихан, Wizz Air уже наблюдает тенденцию к более позднему бронированию билетов, однако считает, что путешественники могут спокойно планировать свои летние отпуска. Аналогичную позицию занимают руководители других авиакомпаний, включая easyJet и Jet2.

При этом глава Wizz Air UK отметила, что поставщики топлива уже адаптировались к новым условиям, поэтому дефицит топлива не ожидается и сокращать полетную программу авиакомпания не планирует.

Если цены на нефть останутся высокими, стоимость авиабилетов, вероятно, вырастет. Однако в краткосрочной перспективе авиаперевозчики рассчитывают частично компенсировать рост расходов за счет экономии в других сферах деятельности.

На кого распространяется система EES?

Система EES распространяется на граждан государств, которые не входят ни в Европейский союз, ни в Шенгенскую зону, если они посещают страны ЕС или Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания — до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Под действие системы подпадают:

  • граждане Великобритании;
  • граждане стран, которым не требуется виза для краткосрочного въезда в ЕС;
  • туристы и деловые путешественники;
  • владельцы недвижимости в странах ЕС, не имеющие вида на жительство.

От требований EES освобождены:

  • граждане стран ЕС и Шенгенской зоны;
  • лица с действующим видом на жительство или долгосрочным статусом проживания в странах ЕС или Шенгенской зоны;
  • члены семей граждан ЕС, имеющие соответствующие документы на проживание;
  • жители приграничных районов с разрешениями на местное приграничное передвижение;
  • экипажи международных поездов и авиарейсов;
  • военнослужащие и члены их семей, путешествующие в рамках программ НАТО и «Партнерство ради мира»;
  • некоторые пассажиры однодневных круизов, начинающих и завершающих путешествие за пределами Шенгенской зоны.

Кроме того, система не распространяется на граждан Андорры, Сан-Марино, Ватикана и Монако.

Также следует учитывать, что Ирландия и Кипр не присоединились к системе EES, поэтому там по-прежнему используются традиционные ручные проверки паспортов.

