Рост цен на удобрения может сократить урожай фермеров Латвии до 50%

Конфликт в Ормузском проливе вызвал скачок не только цен на сырую нефть, но и газа, который играет важную роль в себестоимости производства минеральных удобрений. По данным Tradingeconomics, цена газа в конце мая по сравнению с предыдущим месяцем выросла более чем на 11%. С февраля наблюдается также значительный рост цен на минеральные удобрения. Согласно данным с сайта Генерального директората Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, цена азота в феврале составляла 416 евро за тонну, в марте - 519 евро за тонну, а в апреле - уже 559 евро за тонну, тогда как в мае 2024 года азот стоил 304 евро за тонну.