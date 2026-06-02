Рост цен на удобрения может сократить урожай фермеров Латвии до 50%
Фермеры предупреждают о резком росте цен на удобрения. Из‑за подорожания газа и минеральных веществ часть хозяйств может сократить внесение удобрений, что в свою очередь грозит падением урожая до 50%.
Новое правительство назвало приоритет на предстоящее лето, и это оборона, однако тревожные новости поступают от фермеров и касаются они, казалось бы, простого вопроса - удобрения полей, от чего зависит, как будут расти зерновые, рапс и другие культуры, сообщает Dienas Bizness.
Конфликт в Ормузском проливе вызвал скачок не только цен на сырую нефть, но и газа, который играет важную роль в себестоимости производства минеральных удобрений. По данным Tradingeconomics, цена газа в конце мая по сравнению с предыдущим месяцем выросла более чем на 11%. С февраля наблюдается также значительный рост цен на минеральные удобрения. Согласно данным с сайта Генерального директората Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий, цена азота в феврале составляла 416 евро за тонну, в марте - 519 евро за тонну, а в апреле - уже 559 евро за тонну, тогда как в мае 2024 года азот стоил 304 евро за тонну.
Фосфорные удобрения - еще один компонент в списке макроэлементов, без которого не могут обойтись фермеры. В 2024 году фосфор стоил 575 евро за тонну, а в апреле этого года - 700 евро за тонну.
В начале 2022 года, когда также произошел скачок цен, часть фермеров закупила дорогие удобрения, а осенью стоимость урожая не компенсировала вложения. Те же, кто решил не удобрять поля, потеряли часть урожая из-за снижения урожайности, но не понесли убытков. Наверняка фермеры учли этот урок, и при нынешних ценах на удобрения существует вероятность, что те, кто не успел ими вовремя запастись, просто не будут удобрять поля или удобрят их значительно меньше. В связи с этим снижение урожая по отдельным культурам прогнозируется до 50%.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что ситуация в сельском хозяйстве Латвии уже несколько лет остается крайне сложной: цены на удобрения и топливо остаются запредельными, прибыли почти нет, а для части хозяйств нынешний год может стать последним. Об этом в эфире TV24 заявил эксперт организации Zemnieku Saeima Валтерс Зелч.