"Для кого-то этот год станет последним": почему латвийские фермеры оказались на грани выживания

Хотя цены на топливо в последнее время стабилизировались, они всё ещё остаются высокими. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке минеральных удобрений: рост цен замедлился, но сами цены по-прежнему значительно выше прежнего уровня. По словам эксперта, при нынешних расходах даже хороший или очень хороший урожай уже не гарантирует хозяйствам достаточную прибыль. «При нынешних ценах на удобрения я не вижу, как даже при хорошем и очень хорошем годе хозяйство может нормально зарабатывать. Может быть, какую-то прибыль получить ещё можно, но покрыть накопленные обязательства крайне сложно», — подчеркнул он.