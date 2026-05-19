"Для кого-то этот год станет последним": почему латвийские фермеры оказались на грани выживания
Ситуация в сельском хозяйстве Латвии уже несколько лет остается крайне сложной: цены на удобрения и топливо остаются запредельными, прибыли почти нет, а для части хозяйств нынешний год может стать последним. Об этом в эфире TV24 заявил эксперт организации Zemnieku Saeima Валтерс Зелч.
По его словам, основное давление на фермерские хозяйства связано с высокими производственными расходами — прежде всего ценами на топливо и минеральные удобрения.
«Не хочу сгущать краски, но уже четвёртый год подряд ситуация нехорошая, и объективно она действительно плохая», — отметил Зелч.
Хотя цены на топливо в последнее время стабилизировались, они всё ещё остаются высокими. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке минеральных удобрений: рост цен замедлился, но сами цены по-прежнему значительно выше прежнего уровня. По словам эксперта, при нынешних расходах даже хороший или очень хороший урожай уже не гарантирует хозяйствам достаточную прибыль. «При нынешних ценах на удобрения я не вижу, как даже при хорошем и очень хорошем годе хозяйство может нормально зарабатывать. Может быть, какую-то прибыль получить ещё можно, но покрыть накопленные обязательства крайне сложно», — подчеркнул он.
«Если фермер получает с одного гектара примерно 1000 евро дохода, то минимум 250 евро уходило на минеральные удобрения. Сейчас, когда цена фактически удвоилась, это уже около 500 евро», — рассказал эксперт.
Кроме того, к этим расходам добавляются затраты на семена, топливо, аренду земли, зарплаты работников и другие хозяйственные нужды. «Даже при очень хорошей урожайности получить прибыль действительно трудно», — признал Зелчс.
Дополнительным ударом по отрасли стал введённый на европейском уровне новый климатический налог на минеральные удобрения, который ещё больше увеличивает себестоимость сельхозпродукции.
При этом проблемы связаны не только с погодой или климатическими условиями. По мнению эксперта, огромную роль играет политическая и геополитическая ситуация, из-за которой цены на сырьё за последние годы резко выросли. «Сырьё взлетело до небес, и когда цены вернутся — и вернутся ли вообще — к прежнему уровню, никто не знает», — заявил он.
Дополнительная проблема заключается в том, что цены на зерно растут гораздо медленнее, чем производственные расходы. «Цены на зерно выросли примерно на 10%, но этого недостаточно. Нужно было бы ещё 20–30% роста, чтобы хозяйства чувствовали себя стабильнее», — считает Зелчс.
По его оценке, ситуация в отрасли сейчас настолько напряжённая, что часть хозяйств может не пережить нынешний год. «Я не хочу пугать, но допускаю, что для ряда хозяйств этот год станет последним. Ситуация действительно выглядит очень тяжёлой», — предупредил эксперт.