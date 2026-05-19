Шашлык, мотопарад и концерты до вечера: в Адажи пройдет масштабный Праздник Гауи
Уже в эту субботу, 23 мая, в Адажи пройдет традиционный Праздник Гауи. Гостей ждут концерты, спортивные активности, ярмарка, BBQ-зона, мотопарад и развлечения для всей семьи.
Праздничная ярмарка начнет работать с 10:00, а официальное открытие состоится в 12:00 во время традиционного шествия. В течение дня будут работать аттракционы, гастрозона и тематические площадки.
В спортивной зоне можно будет сыграть в баскетбол 3x3, дартс, флорбол и другие игры, а также встретить чемпионов Региональной баскетбольной лиги — команду Ādaži/Daily. Также пройдут соревнования по боевым видам спорта Berserk Summer Cup '26.
В BBQ-зоне устроят соревнования по приготовлению шашлыка, а в инфозоне можно будет узнать о проектах развития Адажского края и познакомиться с местными сообществами.
На сценах выступят Bad Habits, Bermudu Divstūris, Саманта Тина, Atvara, Ралфс Эйландс, Aija Andrejeva, DJ Neret и другие артисты.
Для детей подготовят мастер-классы, игровые программы, сказочных персонажей и даже соревнования по ползанию малышей. Также гостей ждут выставка военной техники, мотопарад, гриль-сад Яниса Сауки и другие активности.