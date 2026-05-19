Автоводитель, посторонись: в Земгале строят два крупных объекта инфраструктуры для велосипедистов

В свою очередь вдоль Баускского шоссе (A7) от Иецавы до Зорги (45,12–48,5 км) строится более чем трехкилометровый участок пешеходной и велосипедной инфраструктуры с асфальтобетонным покрытием. Он будет расположен на одном полотне с дорогой и отделен гравийной обочиной, на которой установят защитный барьер с возвышением. На съездах и перекрестках будут оборудованы места пересечения пешеходной и велосипедной дорожки, а на автобусных остановках с правой стороны дороги заменят асфальтобетонное покрытие.