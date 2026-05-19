Автоводитель, посторонись: в Земгале строят два крупных объекта инфраструктуры для велосипедистов
В Земгальском регионе вдоль государственных автодорог строят два участка инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi. На обоих участках работы планируется завершить этим летом.
В Добельском крае вдоль региональной автодороги Елгава–Добеле–Аннениэки (P97) от Добеле до поворота на Милтини (27,15–29,72 км) строят участок пешеходной и велосипедной инфраструктуры длиной 2,6 км и шириной 2,5 м с асфальтобетонным покрытием и освещением по всей протяженности.
На участке введено ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры финансируется из фондов Европейского союза, а освещение — из средств государственного бюджета. Автор проекта — компания ACM Projekts.
В свою очередь вдоль Баускского шоссе (A7) от Иецавы до Зорги (45,12–48,5 км) строится более чем трехкилометровый участок пешеходной и велосипедной инфраструктуры с асфальтобетонным покрытием. Он будет расположен на одном полотне с дорогой и отделен гравийной обочиной, на которой установят защитный барьер с возвышением. На съездах и перекрестках будут оборудованы места пересечения пешеходной и велосипедной дорожки, а на автобусных остановках с правой стороны дороги заменят асфальтобетонное покрытие.
В зоне строительных работ также введено ограничение скорости 50 и 70 км/ч. В локальных рабочих зонах при необходимости движение может быть организовано по одной полосе с использованием знаков приоритета.