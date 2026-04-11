300 000 евро за "бесполезные" парковки: велосипедисты раскритиковали подарок Рижского самоуправления
В Риге потратили 300 000 евро на новые велопарковки, но вместо удобства получили волну критики — велосипедисты жалуются на небезопасность, неудобство и странные решения, которые могут испортить их транспорт.
Двухуровневые велопарковки, раскритикованные многими велосипедистами, обошлись Рижскому самоуправлению в 300 000 евро, выяснило агентство LETA.
В социальных сетях развернулась активная дискуссия активистов о двухуровневых велопарковках, появившихся в отдельных местах Риги. Велосипедисты указывают, что они "ни на что не годятся", так как к ним нельзя удобно пристегнуть раму велосипеда — только колесо, а это не является достаточным препятствием для кражи. Также указывается, что на парковках отсутствуют указания о том, как правильно пользоваться вторым уровнем. Дополнительно высказываются опасения, что зимой с велосипедов, размещенных на верхнем уровне, будет стекать смесь соли, снега, грязи и масла, покрывая нижние велосипеды.
Другие пользователи социальных сетей выражают недоумение, почему велопарковки нельзя было сделать одноуровневыми и, например, разместить их под расположенными рядом транспортными путепроводами, чтобы не нужно было строить крышу, но при этом велосипеды все равно были бы защищены от осадков. Также высказываются сомнения, были ли вообще нужны столь вместительные велопарковки на железнодорожных станциях, ведь люди могут взять велосипед с собой в поезд. Критики задаются вопросом, проводились ли консультации с организациями, представляющими интересы велосипедистов, перед установкой таких парковок.
Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, двухуровневые велопарковки были закуплены в рамках проектов по созданию пунктов мобильности, а конкретного поставщика выбирал подрядчик строительных работ.
Стоимость на разных объектах различается, однако одна велопарковка с крышей в среднем обходится чуть более чем в 30 000 евро. В настоящее время велопарковки установлены в десяти пунктах мобильности.
Как отмечают в самоуправлении, цель пунктов мобильности — сделать повседневное передвижение более удобным и побудить людей чаще выбирать общественный транспорт и велосипед. Опыт других городов показывает, что удобная и продуманная инфраструктура, особенно возможность удобно сочетать велосипед с общественным транспортом, влияет на выбор людей. Это означает меньше поездок на личных автомобилях, меньше пробок, а также более чистую и тихую городскую среду.
В самоуправлении также сообщили, что в рамках реализации проектов устанавливаются различные виды велопарковок, в том числе одноуровневые. В местах, где это технически возможно и где в будущем прогнозируется больший поток велосипедистов, выбраны двухуровневые парковки для обеспечения большей вместимости.
При планировании пунктов мобильности ищется баланс между удобством, безопасностью и доступным пространством, утверждают в городской власти. Велопарковки по возможности создаются по единому принципу, чтобы жителям было легко их узнавать и удобно использовать по всему городу.
В самоуправлении признают, что в отдельных местах более простые решения могут быть уместны, однако в пунктах мобильности важно обеспечить также достаточное количество мест и упорядоченную среду.
Чтобы жителям было удобнее пользоваться велопарковками, созданными в пунктах мобильности, самоуправление планирует разместить простые и понятные инструкции по их использованию. Это особенно касается двухуровневых парковок, которые являются новым решением для Риги и поначалу могут потребовать небольшого привыкания. В велопарковках также планируются дополнительные улучшения, в том числе внедрение элементов, позволяющих удобнее и безопаснее пристегивать раму велосипеда.