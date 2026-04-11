300 000 евро за "бесполезные" парковки: велосипедисты раскритиковали подарок Рижского самоуправления

Другие пользователи социальных сетей выражают недоумение, почему велопарковки нельзя было сделать одноуровневыми и, например, разместить их под расположенными рядом транспортными путепроводами, чтобы не нужно было строить крышу, но при этом велосипеды все равно были бы защищены от осадков. Также высказываются сомнения, были ли вообще нужны столь вместительные велопарковки на железнодорожных станциях, ведь люди могут взять велосипед с собой в поезд. Критики задаются вопросом, проводились ли консультации с организациями, представляющими интересы велосипедистов, перед установкой таких парковок.