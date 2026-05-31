Суп с фрикадельками, который выручает всегда: простой рецепт для сытного обеда
Суп с фрикадельками — один из самых удобных домашних вариантов, когда нужно быстро приготовить горячее блюдо без сложных ингредиентов. Он получается сытным, но не тяжелым, а готовится примерно за 40 минут.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 400 г
  • картофель — 3-4 штуки
  • морковь — 1 штука
  • лук — 1 штука
  • рис или мелкая вермишель — 2-3 столовые ложки по желанию
  • вода — около 2 литров
  • лавровый лист — 1-2 штуки
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • зелень — по желанию
  • немного растительного масла для обжарки

Как приготовить

Сначала подготовьте фрикадельки. Говяжий фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. При желании можно добавить в фарш немного мелко нарезанного лука или щепотку сухих трав. Сформируйте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех.

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими кружочками, лук мелко порежьте.

В кастрюлю налейте около двух литров воды и доведите до кипения. Положите картофель и варите 7-10 минут. Затем аккуратно опустите в кастрюлю фрикадельки. После закипания снимите пену, если она появится.

Лук и морковь можно слегка обжарить на растительном масле до мягкости — так суп получится ароматнее. Если нужен более легкий вариант, овощи можно добавить без обжарки. Переложите овощи в кастрюлю.

Если используете рис, добавьте его вместе с фрикадельками или сразу после них. Если выбираете вермишель, ее лучше положить ближе к концу приготовления, за 5-7 минут до готовности.

Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите суп на небольшом огне, пока картофель и фрикадельки полностью не приготовятся. Обычно после добавления фрикаделек достаточно 15-20 минут.

В конце добавьте зелень, выключите огонь и дайте супу постоять под крышкой 5 минут. После этого его можно подавать.

