Суп с фрикадельками, который выручает всегда: простой рецепт для сытного обеда
Суп с фрикадельками — один из самых удобных домашних вариантов, когда нужно быстро приготовить горячее блюдо без сложных ингредиентов. Он получается сытным, но не тяжелым, а готовится примерно за 40 минут.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 400 г
- картофель — 3-4 штуки
- морковь — 1 штука
- лук — 1 штука
- рис или мелкая вермишель — 2-3 столовые ложки по желанию
- вода — около 2 литров
- лавровый лист — 1-2 штуки
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- зелень — по желанию
- немного растительного масла для обжарки
Как приготовить
Сначала подготовьте фрикадельки. Говяжий фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте. При желании можно добавить в фарш немного мелко нарезанного лука или щепотку сухих трав. Сформируйте небольшие шарики размером примерно с грецкий орех.
Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкими кружочками, лук мелко порежьте.
В кастрюлю налейте около двух литров воды и доведите до кипения. Положите картофель и варите 7-10 минут. Затем аккуратно опустите в кастрюлю фрикадельки. После закипания снимите пену, если она появится.
Лук и морковь можно слегка обжарить на растительном масле до мягкости — так суп получится ароматнее. Если нужен более легкий вариант, овощи можно добавить без обжарки. Переложите овощи в кастрюлю.
Если используете рис, добавьте его вместе с фрикадельками или сразу после них. Если выбираете вермишель, ее лучше положить ближе к концу приготовления, за 5-7 минут до готовности.
Добавьте лавровый лист, соль и перец. Варите суп на небольшом огне, пока картофель и фрикадельки полностью не приготовятся. Обычно после добавления фрикаделек достаточно 15-20 минут.
В конце добавьте зелень, выключите огонь и дайте супу постоять под крышкой 5 минут. После этого его можно подавать.