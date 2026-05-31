В упорной борьбе обыграв Канаду, сборная Норвегии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею в воскресенье в Цюрихе впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира, одержав победу в матче за бронзу.
Победную шайбу забросил Ноа Стен, благодаря чему норвежцы в овертайме обыграли Канаду со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).
На седьмой минуте матча канадский вратарь Джет Гривз потерял шайбу за воротами, ею завладел Эмилио Петтерсен и отправил ее в сетку. На 13-й минуте второго периода после броска Стиана Сульберга шайба рикошетом от Зака Уайтклауда влетела в ворота сборной Канады, и счет стал 2:0 в пользу Норвегии.
В последние минуты основного времени канадцы заменили Гривза шестым полевым игроком, и за 76 секунд до сирены Роберт Томас сократил отставание до 1:2. Канада продолжила играть с пустыми воротами. Петтерсен едва не поразил их, но за семь секунд до конца основного времени Томас вновь отправил шайбу в сетку с пятачка и сравнял счет — 2:2.
На четвертой минуте овертайма Стен забросил шайбу в ворота Канады и принес своей команде победу со счетом 3:2.
В финале чемпионата мира, который начнется на арене Swiss Life в Цюрихе в 21:20 по латвийскому времени, встретятся сборные Швейцарии и Финляндии.
Сборная Латвии в группе А уступила Швейцарии — 2:4, обыграла Германию — 2:0, проиграла Австрии — 1:3, была разгромлена Финляндией — 1:7, победила США — 4:2, Великобританию — 6:0 и Венгрию — 8:1, а в четвертьфинале уступила Норвегии со счетом 0:2.
На прошлогоднем чемпионате мира, проходившем в Швеции и Дании, чемпионом стала сборная США, которая в финале в овертайме обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Бронзовые медали тогда завоевала Швеция, разгромившая Данию — 6:2. Сборная Латвии одержала три победы на групповом этапе, но не вышла в четвертьфинал и заняла десятое место.