ФОТО: в столице прошел Рижский веломарафон - участвовал даже президент!

В воскресенье, 31 мая, центр Риги на несколько часов перешел от обычного городского ритма к велосипедному. На Набережной 11 Ноября прошел Рижский веломарафон Toyota — одно из самых масштабных велособытий столицы, которое собирает и профессиональных спортсменов, и любителей, и семьи с детьми.
День получился насыщенным: на трассу выходили как спортивные группы в профессиональной экипировке, так и участники семейных заездов — дети, родители, подростки, любители в яркой форме и даже велосипедист в костюме банана. У стартово-финишной зоны работали ограждения, дежурили службы безопасности и полиция, а на финише участников ждали медали.
В программе веломарафона были несколько дистанций. По данным организаторов, участники могли выбрать спортивный заезд, Народную дистанцию на 32 км, семейный заезд Maxima на 16 км, женский заезд на 16 км и детские заезды. Спортивный заезд в этом году был заявлен как 45-километровый критериум — 10 кругов по 4,5 км.
Спортивная часть выглядела особенно динамично. Велосипедисты ехали в высоком темпе, держали строй в пелотоне, а маршрут проходил по тем улицам и мостам, которые в обычный день заняты автомобильным движением.
Отдельной частью события стал семейный формат. Было много участников с детьми: кто-то ехал на обычных велосипедах, кто-то — с детскими креслами, кто-то просто воспринимал заезд как большой городской праздник. Отчетом о пройденном веломарафоне в соцсетях поделился даже президент Латвии Эдгар Ринкевич, выложив фото до и после.
По итоговым протоколам Fotofinišs, в женском спортивном заезде на 16 км первой финишировала Лаура Клисмете с результатом 25 минут 53,3 секунды, второй стала Иева Юревича, третьей — Ренате Родионова. В семейном заезде Maxima на 16 км лучший результат показал Ралфс Кальвершс — 28 минут 33,4 секунды.