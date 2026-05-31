ФОТО: в столице прошел Рижский веломарафон - участвовал даже президент!

День получился насыщенным: на трассу выходили как спортивные группы в профессиональной экипировке, так и участники семейных заездов — дети, родители, подростки, любители в яркой форме и даже велосипедист в костюме банана. У стартово-финишной зоны работали ограждения, дежурили службы безопасности и полиция, а на финише участников ждали медали.