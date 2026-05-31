Новый министр предупредил магазины: снижение НДС должно отразиться на кошельках покупателей, а не на доходах торговцев
Запланированное на 1 июля снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания не должно остаться лишь политическим решением на бумаге. Его результаты должны быть заметны непосредственно в магазинах и отразиться на ценах для покупателей. Об этом в эфире TV24 заявил депутат Сейма и новый министр земледелия Латвии Улдис Аугулис.
По словам министра, важную роль в этом процессе играют меморандумы и соглашения между государством и торговыми сетями, которые должны гарантировать, что снижение налога не будет использовано лишь для увеличения прибыли компаний.
«Я думаю, если мы снижаем налог на добавленную стоимость, что произойдет с 1 июля, то важны такие меморандумы и такие соглашения, чтобы торговцы под этим или иным предлогом не повышали цены и не сохраняли их на прежнем уровне», — отметил Аугулис.
«Конечно, обществу необходимо видеть, что эти цены действительно снижаются», — заявил министр. По его словам, стоимость продуктов питания в Латвии остается высокой, и жители ежедневно сталкиваются с этим, посещая магазины. «Мы хотим снизить цены на продукты питания, которые у нас достаточно высокие. Заходя в магазины, мы это видим», — сказал Аугулис.
Министр также предупредил, что в случае попыток использовать снижение НДС в корыстных целях должны вмешаться надзорные органы. «Если кто-то попытается недобросовестно воспользоваться этой ситуацией, у нас есть надзорные учреждения — Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции, которые наряду с меморандумом должны контролировать эти вопросы», — подчеркнул он.
По мнению Аугулиса, контроль необходим для того, чтобы решения властей не остались формальностью и действительно работали на практике.