Праздник курорта в Юрмале (2026)
30 мая Юрмала официально встретила лето Праздником курорта. Город на весь день превратился в большую праздничную площадку: музыка звучала в ...
ФОТО: музыка, толпы гостей и фейерверк над морем - Юрмала открыла летний сезон
30 мая Юрмала официально встретила лето Праздником курорта. Город на весь день превратился в большую праздничную площадку: музыка звучала в парках и у моря, на улицах появлялись артисты, у ярмарочных рядов собирались очереди, а вечером тысячи людей пришли на пляж Майори, где праздник завершился концертом и фейерверком над морем.
День начался в более спокойной и камерной атмосфере — в Кемерском курортном парке прозвучал концерт пианиста Андрея Осокина. Для многих гостей это стало красивым началом праздничной программы: музыка, зелень парка и первые летние прогулки задали тон всему дню.
В Дубулты праздник получил более современное звучание. На арт-станции Dubulti посетителей встречали фото- и видеостанция искусственного интеллекта «Увидь себя в Юрмале!» и уголок перевернутой реальности «На курорте вверх ногами». Именно такие интерактивные зоны стали одними из самых популярных мест для фотографий: гости охотно позировали в необычных декорациях и у зеркальных объектов.
В Майори днем было особенно многолюдно. У Юрмальского культурного центра собрались семьи с детьми, туристы и жители города. В саду Хорна работал образовательный городок «Учись в Юрмале!», где можно было познакомиться с программами местных учебных заведений, принять участие в творческих, познавательных и спортивных активностях, а также посмотреть выступления.
Рядом, на стоянке в Майори, гостей ждали street food, большие уличные игры и разные развлечения. На улице Йомас праздничную атмосферу создавали участники школы Рижского цирка, живые скульптуры — «зеркальные люди» — и шествие больших кукольных лошадей, которое несколько раз проходило от Майори до Дзинтари. Эти эпизоды заметно оживляли городскую часть праздника: прохожие останавливались, снимали происходящее на телефоны и фотографировались рядом с артистами.
На улице Турайдас можно было встретить представителей городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также узнать больше о туристических предложениях разных стран и городов. У концертного зала «Дзинтари» работала праздничная ярмарка: латвийские ремесленники и домашние производители предлагали свои товары, а гости неспешно проходили вдоль торговых палаток, рассматривая изделия и пробуя местную продукцию.
Отдельная часть программы была посвящена спорту. В Дзинтарском лесопарке проходил чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3, за которым следили любители активного отдыха.
К вечеру центр праздника переместился к морю. На большой сцене на пляже Майори выступили группы Kautkaili, bet bet, Astro’n’out и Jumprava. Пляж постепенно заполнился зрителями: люди стояли у сцены, занимали места ближе к воде, наблюдали за концертом с кафе и прогулочных зон. На фоне заката и моря вечерняя часть праздника выглядела особенно эффектно.
Финальной точкой стал фейерверк над морем. Яркие залпы поднялись над пляжем и водой, завершив день так, как и полагается большому курортному празднику. После салюта программа продолжилась ночной вечеринкой с группой Zuši и диджеем Каспаром Завилейскисом.
@otkrito.lv 30 мая в Юрмале состоялся Праздник курорта, а в финале всех ждал грандиозный салют 🎇 #юрмала #латвия #otkritolv #салют #jurmala ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv