Солнце будет пробиваться сквозь облака.
В Латвии
Сегодня 18:11
Лето начнется не с жары: каким будет понедельник в Латвии
В Латвии начало недели пройдет под облаками: ночью местами возможен небольшой дождь и туман, а днем воздух прогреется до +21 градуса. В Риге существенных осадков не ждут — временами выглянет солнце, а температура поднимется примерно до +20 градусов.
Ночью погода будет в основном облачной, местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, а в отдельных восточных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +9…+14 градусов, на юго-востоке и местами на морском побережье будет прохладнее — +5…+8 градусов.
В Риге ночью будет облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, минимальная температура воздуха составит +12…+14 градусов.
Днем ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В Риге будет облачно, временами покажется солнце, существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется примерно до +20 градусов.