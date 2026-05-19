Как превратить вчерашнюю гречку в новое блюдо: рецепт оладий с сыром и зеленью
Если в холодильнике осталась вчерашняя гречка, не обязательно снова подавать ее как гарнир. Из нее можно быстро приготовить румяные оладьи с сыром и зеленью — сытное блюдо, которое выглядит как новый ужин, а не как попытка доесть остатки.
Ингредиенты
- вареная гречка — примерно 2 стакана;
- яйца — 2 штуки;
- твердый сыр — 80–100 г;
- мука — 2–3 столовые ложки;
- зелень — небольшой пучок;
- чеснок — 1 зубчик, по желанию;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Лучше всего использовать уже готовую остывшую гречку. Если каша получилась слишком сухой и рассыпчатой, ее можно немного размять вилкой или пробить блендером совсем коротко — не до состояния пюре, а так, чтобы масса лучше держалась.
Как приготовить гречневые оладьи
Гречку переложите в миску. Добавьте яйца и хорошо перемешайте. Сыр натрите на крупной терке и отправьте к гречке. Зелень мелко нарежьте. Подойдут укроп, петрушка, зеленый лук или смесь зелени — здесь можно ориентироваться на то, что есть дома.
Если хотите более выразительный вкус, добавьте измельченный зубчик чеснока. Но с ним лучше не переборщить: задача — подчеркнуть вкус, а не превратить блюдо в чесночные котлеты.
Затем добавьте муку, соль и перец. Масса должна получиться достаточно густой, чтобы ее можно было выкладывать ложкой на сковороду. Если она распадается, добавьте еще немного муки. Если, наоборот, кажется слишком плотной, можно вмешать ложку сметаны или натурального йогурта.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, слегка прижимая сверху, чтобы получились небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны — до золотистой корочки.
Слишком сильный огонь лучше не включать: снаружи оладьи быстро подгорят, а внутри не успеют хорошо схватиться.