Паулс, джаз и новые имена: в Малой Межотненской усадьбе стартовал концертный сезон
В минувшие выходные Малая Межотненская усадьба традиционно открыла новый концертный сезон джазовым концертом, который собрал слушателей в особенно теплой и художественно насыщенной атмосфере. На этот раз публике была представлена концертная программа «Māra Briežkalna Kvartets ft. Paula Saija un Eduards Rediko», объединившая на одной сцене опыт, молодость и изысканное музыкальное звучание.
Центральное место в программе заняла инструментальная композиция Маэстро Раймонда Паулса «Моё приключение…», а также подготовленные им аудиовступления к произведениям, придавшие вечеру личный и повествовательный характер. Особое впечатление на слушателей произвело вокальное исполнение молодых артистов — Паулы Сайи и Эдуарда Редико, органично вписавшееся в джазовую атмосферу вечера.
Помимо музыкальной программы, в помещениях усадьбы также открылась персональная выставка художницы Кристианы Димитере, которая органично дополнила культурный вечер, создав диалог между визуальным искусством и музыкой.
Открытие нового сезона в Малой Межотненской усадьбе подтвердило продолжение традиции, в которой классическое пространство, современное искусство и джазовая импровизация формируют единый живой культурный опыт.