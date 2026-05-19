Под крылом полиции: Рига открывает пляжный сезон с усиленным составом спасателей и новым карьером
В Риге официально открыт купальный сезон: за безопасностью на городских пляжах будут следить около 60 спасателей муниципальной полиции. В этом году в столице работают девять официальных пляжей, включая новый пляж в Болдерайском карьере, а жителей просят не переоценивать свои силы на воде и не оставлять детей без присмотра.
Сегодня, 19 мая, на пляже в заливе Луцавсалы Рижская муниципальная полиция открыла новый купальный сезон на всех столичных пляжах.
Сейчас в Риге есть три прибрежных пляжа — в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки — и шесть внутренних пляжей: в Румбуле, Бабелитисе, на Кипсале, Луцавсале и в заливе Луцавсалы, а также в недавно открытом Болдерайском карьере. За безопасность отдыхающих на всех официальных пляжах, а также на Кишэзерсе, который пока не получил официальный статус пляжа, в этом сезоне будут отвечать около 60 спасателей муниципальной полиции.
Как и каждый год, спасатели будут следить за безопасностью на воде и на пляжах ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью при необходимости помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях, однако нужно учитывать, что в ночные смены на пляжах работает меньше спасателей, чем днем.
«Каждая спасенная человеческая жизнь важна, поэтому мы как самоуправление из года в год улучшаем безопасность на воде, чтобы максимально оперативно предотвращать несчастные случаи. В этом году к началу купального сезона мы построили новую спасательную станцию в Вакарбулли. Кроме того, все больше инвестируется в технологические решения Рижской муниципальной полиции. Одновременно мы проводим работы по благоустройству на девяти официальных пляжах и в 18 зонах активного отдыха у воды. В этом году будут установлены несколько новых модулей спасательной службы, продолжится мониторинг качества воды, обновление песка, установка информационных стендов и скашивание водорослей. Также будут установлены 76 санитарных узлов и пять уличных раковин. Продолжится и улучшение доступности среды — будут построены новые деревянные настилы и приобретены дополнительные кресла для купания для людей с нарушениями подвижности. В этом году статус Синего флага получат четыре пляжа, в том числе впервые — Даугавгрива. Также на пляже Вакарбулли будет построена подпорная стена дюны и улучшены автостоянки», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
«Статистика в стране неумолима, поэтому призываю каждого быть ответственным рядом с водоемами, а также своевременно обсуждать с детьми вопросы безопасности на воде и не разрешать им идти купаться без присмотра взрослых. При этом и родители, и взрослые должны понимать, что от детей нельзя отвлекаться ни на мгновение. У многих родителей есть ошибочное представление: если рядом есть спасатели, то можно не соблюдать меры безопасности», — заявил председатель комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш.
В прошлом купальном сезоне спасатели муниципальной полиции участвовали в 16 спасательных работах и спасли жизнь одному тонущему человеку. В 2025 году спасатели 58 раз оказывали первую медицинскую помощь и семь раз возвращали родителям потерявшихся детей.
По словам Рижской муниципальной полиции, эти цифры показывают, что отдыхающие по-прежнему часто ведут себя рискованно и необдуманно, переоценивая свои навыки плавания и уделяя недостаточно внимания безопасности детей на воде и рядом с ней.
«Чтобы следить за безопасностью как на прибрежных, так и на внутренних водных территориях, и в этом купальном сезоне мы продолжим активно использовать технологические решения в повседневной работе спасателей. Например, имеющиеся у нас водные мотоциклы уже в предыдущие сезоны доказали свою пользу и эффективность, позволяя оперативно реагировать на возможные угрозы и оказывать отдыхающим необходимую помощь», — отметил заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов.
Рижская муниципальная полиция призывает отдыхающих не быть безрассудными и трезво оценивать свои навыки плавания и риски окружающей среды, поскольку именно это чаще всего становится причиной несчастных случаев на воде и рядом с ней. Родителям важно заранее обсуждать с детьми правила безопасности, внимательно следить за их поведением у воды и самим показывать хороший пример. Нередко именно взрослые демонстрируют молодежи опасное поведение — например, прыгают в воду головой вниз или плавают за буйками и далеко от берега.
В 2025 году на рижских пляжах были проведены различные работы по улучшению безопасности и инфраструктуры: в 26 водоемах проводился мониторинг качества воды для купания, были установлены и обслуживались 72 передвижных санитарных узла и четыре уличные раковины, обновлены несколько детских игровых площадок и проведена проверка их безопасности. Также была благоустроена Румбульская купальная зона, в нескольких пляжах и зонах отдыха пополнили песок, установили модули спасательной службы и новые информационные стенды, а также подготовили планируемую купальную зону в Болдерайском карьере.