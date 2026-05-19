Под крылом полиции: Рига открывает пляжный сезон с усиленным составом спасателей и новым карьером

«Каждая спасенная человеческая жизнь важна, поэтому мы как самоуправление из года в год улучшаем безопасность на воде, чтобы максимально оперативно предотвращать несчастные случаи. В этом году к началу купального сезона мы построили новую спасательную станцию в Вакарбулли. Кроме того, все больше инвестируется в технологические решения Рижской муниципальной полиции. Одновременно мы проводим работы по благоустройству на девяти официальных пляжах и в 18 зонах активного отдыха у воды. В этом году будут установлены несколько новых модулей спасательной службы, продолжится мониторинг качества воды, обновление песка, установка информационных стендов и скашивание водорослей. Также будут установлены 76 санитарных узлов и пять уличных раковин. Продолжится и улучшение доступности среды — будут построены новые деревянные настилы и приобретены дополнительные кресла для купания для людей с нарушениями подвижности. В этом году статус Синего флага получат четыре пляжа, в том числе впервые — Даугавгрива. Также на пляже Вакарбулли будет построена подпорная стена дюны и улучшены автостоянки», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.