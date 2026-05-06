Рецепт идеального вечера: бокал вина и кино под открытым небом. Splendid Garden открывает сезон

«И Бог создал женщину» (1956, Et Dieu... créa la femme). Дебютный фильм режиссера Роже Вадима, сделавший Брижит Бардо мировой звездой. Сюжет сосредоточен на отношениях чувственной Жюльетт с тремя разными мужчинами: эгоистичным прагматиком, романтичным мечтателем и циничным наблюдателем. В консервативном обществе ее красота и свободолюбие вызывают осуждение, но кого из них выберет импульсивная героиня?

«8 женщин» (2002, 8 femmes). Фильм Франсуа Озона, сочетающий интригу детектива Агаты Кристи с эстетикой мюзиклов 50-х годов. Действие происходит в изолированном особняке, где после трагического происшествия восемь женщин — родственниц и прислуги — оказываются заперты вместе. У каждой есть секрет и мотив. В главных ролях: Катрин Денёв, Изабель Юппер, Фанни Ардан и другие звезды.

«Клео от 5 до 7» (1962, Cléo de 5 à 7). Знаковая работа Аньес Варда в стиле «французской новой волны». Фильм показывает несколько часов из жизни певицы Клео в реальном времени, пока она ждет важных медицинских результатов. Блуждая по Парижу, героиня переходит от внешней суеты к глубокому внутреннему самопознанию.

«Мужчина и женщина» (1966, Un homme et une femme). Шедевр Клода Лелуша с Анук Эме и Жаном-Луи Трентиньяном. Фильм знаменит операторской работой и музыкой Франсиса Ле. Это история двух одиноких людей, чье сближение осложняется тенями прошлого. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и два «Оскара».