Рецепт идеального вечера: бокал вина и кино под открытым небом. Splendid Garden открывает сезон
Этим летом дворик кинотеатра Splendid Palace уже в пятый раз превратится в площадку для кинопоказов под открытым небом Splendid Garden. Зрителей приглашают провести летние вечера в атмосфере Франции и поддаться шарму французского кинематографа под открытым небом.
Уже с 27 мая, в сотрудничестве с Институтом Франции в Латвии, в рамках 35 сеансов Splendid Garden можно будет увидеть шедевры французской классики и современные работы. Кинопоказы во дворике дополнит французская кухня от Vīna Studija Splendid. Вечера кино будут проходить на протяжении всего лета под звездным небом в парадном дворе кинотеатра, создавая среду, где кино становится не просто зрелищем, а глубоким чувственным опытом.
Название программы этого года — «Французское кино и очарование роковой женщины» — подтверждает, что в центре произведений стоит женщина: роковая (femme fatale), независимая, таинственная и манящая, порой непредсказуемая, но всегда незабываемая. От чувственной и инстинктивной Брижит Бардо до аристократично-отстраненной Катрин Денёв, от радикально иной дивы Коринн Маршан до элегантно-меланхоличной Анук Эме — каждый сеанс предложит особый взгляд на женскую силу, хрупкость и выбор.
«Splendid Garden стал неотъемлемой частью культурной жизни летней Риги. Мы видим, что интерес зрителей растет с каждым годом — в прошлые сезоны сеансы были очень востребованы и всегда проходили при полных залах. Наши гости возвращаются снова, зная, что получат неизменное качество в сочетании с прекрасно проведенным временем. В этом году программа посвящена силе и тайне женского образа, позволяя насладиться как классикой, так и современными интерпретациями», — подчеркивает руководитель кинотеатра Splendid Palace Илдзе Эглиня.
Летний репертуар Splendid Garden:
«И Бог создал женщину» (1956, Et Dieu... créa la femme). Дебютный фильм режиссера Роже Вадима, сделавший Брижит Бардо мировой звездой. Сюжет сосредоточен на отношениях чувственной Жюльетт с тремя разными мужчинами: эгоистичным прагматиком, романтичным мечтателем и циничным наблюдателем. В консервативном обществе ее красота и свободолюбие вызывают осуждение, но кого из них выберет импульсивная героиня?
«8 женщин» (2002, 8 femmes). Фильм Франсуа Озона, сочетающий интригу детектива Агаты Кристи с эстетикой мюзиклов 50-х годов. Действие происходит в изолированном особняке, где после трагического происшествия восемь женщин — родственниц и прислуги — оказываются заперты вместе. У каждой есть секрет и мотив. В главных ролях: Катрин Денёв, Изабель Юппер, Фанни Ардан и другие звезды.
«Клео от 5 до 7» (1962, Cléo de 5 à 7). Знаковая работа Аньес Варда в стиле «французской новой волны». Фильм показывает несколько часов из жизни певицы Клео в реальном времени, пока она ждет важных медицинских результатов. Блуждая по Парижу, героиня переходит от внешней суеты к глубокому внутреннему самопознанию.
«Мужчина и женщина» (1966, Un homme et une femme). Шедевр Клода Лелуша с Анук Эме и Жаном-Луи Трентиньяном. Фильм знаменит операторской работой и музыкой Франсиса Ле. Это история двух одиноких людей, чье сближение осложняется тенями прошлого. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и два «Оскара».
«Самая богатая женщина в мире» (2025, La Femme la plus riche du monde). Фильм режиссера Тьерри Клифа. Марианна (в исполнении Изабель Юппер) управляет унаследованной косметической империей. Ее жизнь подчинена контролю и власти, пока в ней не появляется эксцентричный фотограф Пьер-Ален. Семья героини подозревает его в корысти, в то время как Марианна видит в нем шанс на долгожданную свободу и спонтанность.