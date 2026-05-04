Хрустящий бутерброд в яичном кляре: быстрый рецепт для вкусного завтрака
Хрустящий снаружи, тягучий внутри - этот горячий бутерброд с сыром и помидором в яичном кляре готовится всего за несколько минут, а вкус получается как у блюда из уютного кафе.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Хлеб — 2 ломтика (лучше пшеничный или тостовый)
- Яйцо — 1 шт. (только желток или можно целиком)
- Сыр — 2–3 тонких ломтика или горсть тертого
- Помидор — 2–3 кружочка
- Масло сливочное или растительное — для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
В небольшой миске взбейте желток (или целое яйцо) с щепоткой соли и перца. Ломтик хлеба обмакните с обеих сторон в желток. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте этот ломтик до золотистой корочки с одной стороны. Переверните и сразу выложите на обжаренную сторону ломтик сыра, кружочки помидора и еще один ломтик сыра (чтобы помидор оказался «в сырной шубке»). Накройте сверху вторым ломтиком хлеба (его можно тоже слегка окунуть в желток с одной стороны и положить этой стороной внутрь). Аккуратно переверните бутерброд и обжарьте до золотистой корочки с другой стороны, чтобы сыр внутри расплавился. Подавайте горячим, можно разрезать по диагонали для красивой подачи.