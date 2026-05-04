Хрустящий бутерброд в яичном кляре: быстрый рецепт для вкусного завтрака

В небольшой миске взбейте желток (или целое яйцо) с щепоткой соли и перца. Ломтик хлеба обмакните с обеих сторон в желток. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте этот ломтик до золотистой корочки с одной стороны. Переверните и сразу выложите на обжаренную сторону ломтик сыра, кружочки помидора и еще один ломтик сыра (чтобы помидор оказался «в сырной шубке»). Накройте сверху вторым ломтиком хлеба (его можно тоже слегка окунуть в желток с одной стороны и положить этой стороной внутрь). Аккуратно переверните бутерброд и обжарьте до золотистой корочки с другой стороны, чтобы сыр внутри расплавился. Подавайте горячим, можно разрезать по диагонали для красивой подачи.