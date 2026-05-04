В центре Риги женщина сломала руку, упав в яму - спустя девять месяцев ее так и не засыпали
Рижанка почти год лечит сломанную руку после падения в незасыпанную яму на улице Гертрудес, где раньше росло дерево. Женщина пережила две операции, потеряла возможность заниматься привычными делами и не получила компенсацию от самоуправления, а сама яма до сих пор остается на месте — в Рижской думе говорят, что ее закроют только во время будущей реконструкции улицы.
В июле прошлого года рижанка Илзе Лаума Ланковска стояла на улице и разговаривала со знакомыми. Чтобы пропустить быстро ехавший велосипед, она отступила назад и упала в заросшее травой углубление вокруг места, где раньше росло дерево. Сломанная рука до сих пор не восстановилась и продолжает болеть — женщине уже сделали две операции, ей нужно продолжать принимать лекарства и посещать процедуры.
«У меня был большой набитый рюкзак, и хорошо, что я упала на него и не ударилась головой, тогда было бы еще страшнее», — рассказала она.
«Я пенсионерка, я не работаю и живу одна. И на самом деле получилось так, что у меня отняли все мои занятия: я садовник, я ухаживаю за садом церкви в Межапарке, а теперь я не могу этого делать и не могла с июля. Еще я бесплатно, как волонтер, учу украинцев латышскому языку, мне нужно писать на доске. Полгода я не могла этого делать. Видите, у меня отняли все мои занятия. И это не говоря уже о боли, которая была постоянно и есть до сих пор», — продолжила женщина.
С момента получения травмы прошло девять месяцев, но яма, где раньше росла липа, до сих пор не засыпана.
Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс признал, что на этом месте когда-то росло дерево, но потом оно засохло, поэтому изначально вместо него планировали посадить новое. Однако из-за инженерных коммуникаций и других обстоятельств было решено, что дерево там сажать нельзя.
«Во время реконструкции улицы эту ямку заделают. Реконструкцию планируется начать в этом году, сейчас объявлена закупка на все благоустройство, и процесс идет», — сказал Вилемсонс.
Пострадавшая обращалась в Рижское самоуправление, интересуясь, может ли получить компенсацию, а также ожидая, когда наконец засыплют эту роковую яму. Однако в вопросе компенсации самоуправление ссылается на формальные обстоятельства.
«Проблема в том, что жительница не вызвала полицию, и не был зафиксирован факт, где именно это произошло. Также в заявлении были противоречия, связанные с фотофиксацией и адресами, поэтому не было правового основания принять, что несчастный случай произошел именно в этом месте. Когда где-то происходит несчастный случай, падает снег с крыши или человек поскальзывается и падает, всегда нужно сообщать и муниципальной полиции, чтобы можно было оформить факт о месте, где это произошло», — пояснил Вилемсонс.
Из его ответа также следует, что до начала ремонтных работ самоуправление эту яму засыпать не будет. При этом, по словам представителя самоуправления, жители могут сделать это сами.