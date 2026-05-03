Врач может не найти нужное обследование: семейные врачи предупредили о проблемах с э-направлениями

Одной из самых критических проблем ассоциация семейных врачей называет неполные классификаторы. Например, не хватает названий услуг и обследований, а также нет возможности свободно вписать текст в пустое поле, если в классификаторе нет необходимого обследования или врач не может понять, под каким названием оно находится и "спрятано" в системе. Например, на практике врачам может быть трудно найти, как указать, что рентген необходим именно для левого запястья. Поэтому коллеги сейчас выписывают старое э-направление.