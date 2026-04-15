В Латвии меняют порядок получения медицинских услуг: что будет со старыми бумажными направлениями
В Латвии система e-veselība постепенно переводит медицинские направления в полностью электронный формат. Уже сейчас э-направления можно получить почти на все услуги, а старые бумажные документы в переходный период еще остаются в силе. Одновременно в системе расширяется доступ к результатам лабораторных исследований, хотя пока эта возможность работает не для всех и зависит от конкретной лаборатории.
Э-направление сегодня можно оформить почти на все медицинские услуги: консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, медицинский уход на дому, а также другие амбулаторные и стационарные услуги. При этом по-прежнему можно без направления обращаться к специалистам прямого доступа — например, к гинекологу, педиатру, офтальмологу и другим.
Порядок использования э-направления довольно простой. Сначала врач оформляет его в системе. Затем при необходимости пациент может посмотреть направление на портале eveseliba.gov.lv в разделе «E-nosūtījumi». После этого можно записаться на нужную услугу — по телефону, онлайн или лично — и сообщить, что у вас уже есть э-направление. Когда вы придете в медучреждение, в регистратуре нужно будет предъявить удостоверение личности.
Новые э-направления получили срок в 90 дней, но речь идет не о сроке получения самой услуги, а только о сроке записи на нее. Это сделано для того, чтобы пациенты не откладывали обращение к врачу надолго. При необходимости медик может вручную изменить этот срок.
Отдельно оговорено, что будет со старыми направлениями. Э-направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, уже перенесены в новую систему, и ими можно пользоваться дальше. Они доступны в разделе «E-nosūtījumi». Бумажные направления, выданные ранее, будут действовать до 4 мая 2026 года. А уже с 5 мая 2026 года для получения услуги такое направление придется оцифровать. Сделать это можно либо через практику врача, который его выдал, либо в регистратуре медучреждения, куда пациент обращается за услугой.
Полноценно распечатать э-направление из системы пока нельзя. В переходный период его предлагают сохранять или выводить на печать с помощью скриншота. В то же время для записи на услугу пациенту обычно достаточно знать свой персональный код и понимать, на какую именно услугу оформлено направление. Поэтому во время визита к врачу рекомендуется сразу записать на бумаге, какие услуги вам назначены.
Если система e-veselība временно недоступна по техническим причинам, врач может оформить направление позже, когда работа портала восстановится. В экстренной ситуации допускается и бумажное направление, но затем его все равно придется оцифровать.
Параллельно в E-veselība постепенно появляются и результаты лабораторных исследований. Сейчас доступны данные по исследованиям, выполненным с 2024 года, но только из тех лабораторий, которые уже интегрированы с системой. Среди них — E. Gulbja laboratorija, Centrālā laboratorija, лаборатории крупнейших больниц и ряда региональных медучреждений, а также несколько частных лабораторий. Подключение остальных лабораторий продолжается постепенно и зависит от их технической готовности.
При этом в системе можно увидеть не только результаты исследований, оплаченных государством, но и тех, которые пациент проходил за собственные деньги.
Результаты в системе отображаются списком — в хронологическом порядке, где самые новые находятся сверху. Найти нужный анализ можно с помощью фильтров: по периоду, по конкретной лаборатории или по области исследования. После того как лаборатория подготовит и подтвердит результат, он должен появиться в E-veselība примерно через 10–15 минут.
Кроме того, в E-veselība есть и список направлений на лабораторные исследования. Он формируется в тех случаях, когда лаборатория использовала бумажное направление и затем внесла информацию о его выполнении в систему. Но туда попадают не все выписанные направления, а только те, по которым пациент уже обратился в лабораторию и она начала выполнение.
Если у медработников возникают вопросы, обращаться в службу поддержки пользователей E-veselība можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 67803300 или по электронной почте atbalsts@eveseliba.gov.lv.