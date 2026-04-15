В Латвии меняют порядок получения медицинских услуг: что будет со старыми бумажными направлениями

Отдельно оговорено, что будет со старыми направлениями. Э-направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, уже перенесены в новую систему, и ими можно пользоваться дальше. Они доступны в разделе «E-nosūtījumi». Бумажные направления, выданные ранее, будут действовать до 4 мая 2026 года. А уже с 5 мая 2026 года для получения услуги такое направление придется оцифровать. Сделать это можно либо через практику врача, который его выдал, либо в регистратуре медучреждения, куда пациент обращается за услугой.