Трещины, ямы и вода в конструкциях: что стало с Каменным мостом после зимы
Каменный мост в Риге уже сейчас заметно изношен: после зимы на покрытии, особенно возле трамвайных рельсов, появились трещины и ямы. Проверка показала, что несущие конструкции пока в удовлетворительном состоянии, но мосту в ближайшие годы понадобятся серьезные работы — однако его очередь на масштабный ремонт может подойти только после Вантового моста.
Открытый в 1957 году Каменный мост длиной более 500 метров получил свое нынешнее название в 1992 году. По почти 30-метровой проезжей части сегодня движутся трамваи, троллейбусы, автобусы и автомобили. Однако зритель передачи «4. studija» обратил внимание на состояние моста и задался вопросом: не дешевле ли регулярно устранять небольшие дефекты, чем потом проводить капитальный ремонт в критической ситуации?
По словам зрителя Яниса Спуры, после зимы асфальт на Каменном мосту сильно пострадал, особенно возле трамвайных рельсов, где появились трещины и ямы. Он опасается, что солевой раствор, который используют зимой, попадает в повреждения покрытия и дальше разрушает конструкции моста.
Представитель Рижской думы Робертс Эдмунд Розенштейн пояснил, что зимой на мостах нельзя допускать слоя льда или снега, поэтому без соли обойтись невозможно. По его словам, мосты регулярно осматривают: ежедневно — сотрудники, раз в год — подрядчик в рамках общей инспекции, а как минимум раз в пять лет проводится специальная проверка.
Последняя углубленная проверка Каменного моста была проведена в 2024 году. Специалисты указали, что в течение 1-3 лет на мосту нужно выполнить ряд работ в рамках содержания, причем они будут достаточно объемными и дорогими. Также в заключении говорится, что в течение 5-7 лет мосту потребуется проект перестройки и строительные работы.
Несущие конструкции — опоры и пролеты — оценены как находящиеся в удовлетворительном состоянии. Но дефекты есть, и многие из них видны каждому, кто пересекает мост. Одной из главных проблем, по словам Розенштейна, является попадание воды на конструкции моста.
В 2026 году на Каменном мосту планируют обновить покрытие в зоне трамвайных путей. Однако более масштабного ремонта придется ждать: сначала должны отремонтировать Вантовый мост, работы на котором планируют завершить в конце 2028-го или в начале 2029 года. Это значит, что очередь Каменного моста может подойти не раньше 2030 года.