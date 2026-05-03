Трещины, ямы и вода в конструкциях: что стало с Каменным мостом после зимы

В 2026 году на Каменном мосту планируют обновить покрытие в зоне трамвайных путей. Однако более масштабного ремонта придется ждать: сначала должны отремонтировать Вантовый мост, работы на котором планируют завершить в конце 2028-го или в начале 2029 года. Это значит, что очередь Каменного моста может подойти не раньше 2030 года.