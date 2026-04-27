Вице-мэр Риги о ремонте Вантового моста: "Мы даже не знаем, удастся ли сохранить хотя бы одну полосу"
Вице-мэр Риги Марис Спринджукс предупредил о резком ухудшении ситуации на дорогах: из-за ремонта Вантового моста поездки по городу могут значительно затянуться, а привычка ездить в центр на машине, по его словам, вскоре станет невозможной.
В Риге все более явно формируется серьезная транспортная проблема, которая влияет на качество жизни горожан — оно снижается, если все передвигаются на автомобилях. Об этом в программе TV24 «Клуб национальных интересов» заявил вице-мэр Риги Марис Спринджукс, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития (2022–2023) и экс-председатель думы Адажского края (2013–2014).
Он отметил, что многие по-прежнему стремятся доехать на машине прямо до центра города, поскольку там сосредоточены рабочие места и услуги. Однако такой подход, по его словам, в долгосрочной перспективе станет невозможным.
«Все хотят поставить свою машину в центре, потому что там работа, услуги и все остальное. Но в какой-то момент нам всем придется менять поведение», — подчеркнул он.
По мнению Спринджукса, использование автомобиля и парковка в центре должны стать скорее дополнительной услугой, а не повседневной нормой. Более рациональной моделью он считает использование общественного транспорта, а последний отрезок пути — пешком, на велосипеде или с помощью других средств передвижения.
Говоря о ближайшем будущем, Спринджукс прогнозирует, что серьезное влияние на ситуацию окажет ремонт Вантового моста.
«Многое изменится. Будет тяжело», — отметил он.
Он напомнил, что в Риге фактически всего четыре моста, при этом Вантовый мост уже сейчас сильно перегружен. Кроме того, пока неясно, сколько полос движения будет доступно во время ремонта.
«Мы даже не знаем, удастся ли сохранить хотя бы одну полосу», — добавил он.
По его словам, городу придется искать нестандартные решения, иначе пробки только усилятся.
«Если сейчас человек тратит 45 минут, чтобы добраться до работы, то потом это может занять в полтора или даже в два раза больше», — считает Спринджукс.
Именно поэтому, по его мнению, многим жителям придется менять повседневные привычки. «Если мы стоим в пробке, разумнее пересесть на велосипед, самокат, мотороллер или воспользоваться автобусом», — отметил он.
При этом Спринджукс подчеркнул, что ключевую роль сыграют действия самоуправления и его способность оперативно предложить решения по организации движения.