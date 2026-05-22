Жителей Даугавпилса призвали ознакомиться с информацией на случай объявления воздушной тревоги

На сайте самоуправления доступен раздел Drošība, где собрана самая важная информация о действиях при различных угрозах. Там размещен план гражданской обороны Даугавпилса и Аугшдаугавского края, который определяет действия учреждений и порядок информирования жителей в чрезвычайных ситуациях. В разделе также доступны практические материалы, в том числе буклет «72 часа», контакты оперативных служб и четкие инструкции по действиям в случае распространения предупреждения об угрозе в воздушном пространстве, а также при техногенных авариях или других кризисных ситуациях.