Жителей Даугавпилса призвали ознакомиться с информацией на случай объявления воздушной тревоги
За последний месяц в Латгале все чаще распространяются сообщения системы оповещения о воздушной тревоге, и 21 мая с таким уведомлением впервые столкнулись и жители Даугавпилса. Самоуправление призывает жителей заранее ознакомиться с доступной информацией.
На сайте самоуправления доступен раздел Drošība, где собрана самая важная информация о действиях при различных угрозах. Там размещен план гражданской обороны Даугавпилса и Аугшдаугавского края, который определяет действия учреждений и порядок информирования жителей в чрезвычайных ситуациях. В разделе также доступны практические материалы, в том числе буклет «72 часа», контакты оперативных служб и четкие инструкции по действиям в случае распространения предупреждения об угрозе в воздушном пространстве, а также при техногенных авариях или других кризисных ситуациях.
Также доступна карта укрытий, предназначенных для кратковременной защиты жителей в случае военной угрозы. Следует учитывать, что укрытия в повседневной жизни недоступны и открываются только по распоряжению Комиссии по гражданской обороне в случае конкретной прямой угрозы. Например, объявленная 21 мая возможная угроза не соответствовала критериям прямой угрозы, поэтому укрытия открыты не были.
Жителям также доступна карта мест сбора. Это специально определенные территории или помещения, где жители должны собираться в чрезвычайных ситуациях.
С учетом повышенного уровня гибридной угрозы и возможного большого числа пользователей, которые одновременно могут пытаться получить доступ к сайту самоуправления, создана высокопроизводительная копия раздела безопасности — www.drosiba.daugavpils.lv. Там доступна основная информация о рекомендациях по действиям и контактах в ситуациях, когда требуется быстрая реакция. Этот адрес работает и в том случае, если основной сайт самоуправления недоступен, обеспечивая жителям непрерывный доступ к важнейшей информации по безопасности.
Самоуправление призывает жителей регулярно знакомиться с доступной информацией и убедиться, что им известны основные действия в случае угрозы, чтобы при необходимости можно было быстро и безопасно реагировать.
Жителей также призывают не распространять непроверенную информацию, следить за актуальной информацией в официальных каналах государственных и муниципальных учреждений, оперативных служб и на ресурсах Латвийского общественного СМИ. Оперативная информация доступна в приложении 112 Latvija и на сайте 112.lv.
