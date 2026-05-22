Сначала стук в дверь, потом черный дым: как обычная ночь в Риге обернулась эвакуацией
Жители одного из пятиэтажных домов на улице Латгалес в Риге провели тревожную ночь. Вскоре после полуночи в одной из квартир из-за короткого замыкания началось возгорание, и здание быстро заполнили темные клубы дыма. К счастью, не пострадали ни жительница квартиры, ни соседи.
Подготовку ко сну в семье Инги прервал отчаянный стук соседки в дверь. В этот момент они поняли, что всегда тихой и спокойной женщине из соседней квартиры нужна помощь, сообщает «Degpunktā».
«Я услышала: моя квартира горит, вызовите пожарных. Мне кажется, дыма было больше, чем огня», — рассказывает соседка Инга.
Инга слышала о двух возможных причинах возгорания. Пламя возникло из-за короткого замыкания в электропроводке. Сейчас сложно сказать, произошло ли это в розетке или в ноутбуке.
Однако черный дым от горящих проводов оставил следы на стенах пятиэтажного дома. Поскольку все произошло около половины первого ночи, женщина сначала бросилась будить уже уснувших детей и сразу начала действовать, чтобы как можно быстрее покинуть квартиру.
«Я взяла документы, влажные полотенца. У нас есть кот и собака, которая боится людей. Один взял кота, другой — собаку. Все было в черном дыму», — говорит Инга.
Всего из здания эвакуировались 13 человек. Возгорание площадью семь квадратных метров спасатели ликвидировали чуть больше чем за час.