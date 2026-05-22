Риск очень высокий: вспышка Эболы в Африке вызывает тревогу у ВОЗ, число жертв растет
Медики бьют тревогу из-за новой вспышки Эболы в Африке: вирус стремительно распространяется в Конго, а число подтвержденных случаев уже приближается к 750. В свою очередь число смертей приближается к 200.
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго стремительно распространяется и сейчас представляет «очень высокий» риск на национальном уровне. Об этом в пятницу предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ВОЗ повысила оценку риска для Конго с «высокого» до «очень высокого».
При этом риск распространения заболевания в соседние страны остается высоким, а на глобальном уровне пока оценивается как низкий.
Официально в Конго подтверждены 82 случая заражения Эболой и семь смертей. Однако глава ВОЗ подчеркнул, что реальные масштабы эпидемии значительно серьезнее. «Мы знаем, что вспышка в Конго гораздо масштабнее», — заявил Гебрейесус.
По данным организации, сейчас под подозрением находятся почти 750 случаев заболевания, а число возможных жертв достигло 177 человек.
В соседней Уганде ситуация пока остается стабильной. Там были подтверждены два случая заражения у людей, прибывших из Конго, а также зарегистрирован один летальный исход.