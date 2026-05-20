Пансионаты Латгале не в состоянии защитить своих пациентов во время воздушных тревог

В среду в нескольких районах Латгале были объявлены предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Жителей призвали оставаться в помещениях и соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться как можно дальше от окон и наружных стен здания. Принцип означает, что между вами и улицей (источником взрыва) должно быть не менее двух капитальных стен. В этом случае самыми безопасными местами в квартире обычно считаются коридор, ванная комната (если это не совмещенный санузел с окнами на улицу), кладовая или гардеробная.