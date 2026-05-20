Пансионаты Латгале не в состоянии защитить своих пациентов во время воздушных тревог
Недавние воздушные тревоги в Латгале выявили неожиданную проблему: дома социального ухода оказались не готовы эвакуировать лежачих пациентов по "принципу двух стен" — кровати не проходят в узкие коридоры.
В среду в нескольких районах Латгале были объявлены предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Жителей призвали оставаться в помещениях и соблюдать так называемый «принцип двух стен» — находиться как можно дальше от окон и наружных стен здания. Принцип означает, что между вами и улицей (источником взрыва) должно быть не менее двух капитальных стен. В этом случае самыми безопасными местами в квартире обычно считаются коридор, ванная комната (если это не совмещенный санузел с окнами на улицу), кладовая или гардеробная.
Однако председатель думы Резекненского края Гунтарс Скудра заявил, что для лежачих пациентов центров социального ухода выполнить такие рекомендации невозможно.
По его словам, кровати постояльцев нельзя переместить, например, в коридоры, поэтому персоналу остается только закрывать окна и ждать окончания тревоги.
Директор центра социального ухода SAC Ludza Регина Борисова рассказала, что для подобных ситуаций в учреждении разработан специальный алгоритм действий. Согласно этим правилам, сотрудники остаются в помещениях вместе с постояльцами, прогулки и посещения запрещаются, а пациентов временно не перевозят к врачам. Если транспорт уже находится в пути, людям рекомендуют искать ближайшее безопасное место.
Борисова также подтвердила, что лежачих пациентов невозможно перевезти в коридоры, поскольку проходы в здании слишком узкие. Поэтому такие постояльцы остаются в комнатах, где закрывают окна и жалюзи. Остальные жители центра во время тревоги находятся в коридорах.
По словам директора учреждения, особенно сложной ситуация становится в моменты смены персонала. «Сотрудники, которые уже отработали 24 часа, продолжают работать, потому что не могут уйти, а следующая смена не может приехать», — пояснила она. В зданиях центра социального ухода Ludza проживают 86 клиентов.
Ранее жители нескольких районов Латгале и Видземе получили через систему сотового оповещения предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству.