Работников из третьих стран в Латвию теперь пригласить сложнее: уже есть десятки запретов
В Латвии работодателей начали жестче проверять перед привлечением работников из третьих стран. Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) уже установило 43 запрета на приглашение таких сотрудников, а работодатели должны доказывать, что сначала оценили местных кандидатов.
На заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества директор департамента политики рынка труда Министерства благосостояния Имантс Липскис напомнил, что с 2025 года работодателям для привлечения иностранной рабочей силы необходимо получать заключение Государственного агентства занятости (NVA). Работодатель должен обосновать вакансии и оценить местных кандидатов.
По данным NVA, в прошлом году были запрошены заключения по 5247 рабочим местам. В 4591 случае заключение о привлечении граждан третьих стран было выдано.
«Количество запрошенных заключений довольно большое, но это не всегда приводит к реальному оформлению документов для граждан третьих стран. Реальность такова, что в 70% случаев вакансии находятся в Риге и Пририжье, безработица там ниже, поэтому положительное заключение NVA о привлечении граждан третьих стран получено в 80% случаев, 10% отклоняются, а еще в 10% случаев договариваются подобрать местных людей из числа безработных», — рассказал Липскис.
Оценивая 15 самых востребованных профессий, по которым запрашиваются заключения, представитель министерства сообщил, что семь из них относятся к группе низкоквалифицированных специалистов, а восемь — к группе профессий средней квалификации. Например, в прошлом году было 8091 запросов о привлечении подсобных рабочих, в 5197 случаях искали водителей грузовых автомобилей, а 4857 заключений были необходимы для привлечения строителей.
Липскис также напомнил, что, согласно изменениям в нормативных актах, PMLP имеет право принять решение о запрете физическому или юридическому лицу приглашать гражданина третьей страны на срок до трех лет, если установлено, что были нарушены нормативные акты, связанные с въездом и пребыванием граждан третьих стран. До 20 мая 2026 года PMLP установило 43 таких запрета на приглашение.
По данным PMLP, в прошлом году право на трудоустройство было предоставлено 22 917 гражданам третьих стран. В этом году такие права предоставлены 7483 гражданам третьих стран.
Как уже сообщалось, в 2025 году вступят в силу более строгие требования к привлечению иностранной рабочей силы. Их цель — снизить негативное влияние нехватки рабочей силы на экономический рост и одновременно обеспечить, чтобы возможности трудоустройства для местных соискателей в Латвии не ограничивались.
Кроме того, более строгие требования введены для того, чтобы уменьшить недобросовестное использование иммиграционной системы.