Рига хочет залезть в долги на 30 лет, чтобы отремонтировать Вантовый мост

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один исполнитель выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.