Рига хочет залезть в долги на 30 лет, чтобы отремонтировать Вантовый мост
Рига готовит крупный инфраструктурный проект: на реконструкцию одного из ключевых мостов столицы планируется привлечь заем на десятки миллионов евро, распределив финансирование на 2026-2028 годы.
Рижская дума планирует занять до 84,46 млн евро на ремонт Вантового моста, следует из поддержанного сегодня на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам проекта решения.
В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, в 2028 году — до 35,76 млн евро.
Срок погашения займа — до 30 лет, с отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.
Окончательное решение о привлечении займа предстоит принять на заседании Рижской думы.
Как сообщалось ранее, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков Vanšu tilts, предложив выполнить работы за 69,8 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок. В объединение входят SIA Hanza Construction Group, SIA Tilts и SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.
Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота основного пилона достигает 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание разделенной пешеходной зоны и велоинфраструктуры. Ширина пешеходных тротуаров с одной стороны моста предусмотрена 1,7 метра, с другой — 1,9 метра. Перила моста планируется восстановить на прежней высоте — 1,3 метра.
Проект также предусматривает замену вант. Их общий вес составит 385,5 тонны. Планируется установка новых защитных оболочек для существующих и новых вант общей протяженностью 3084 метра, чтобы обеспечить долговременную устойчивость и защиту от воздействия окружающей среды.
Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй», который предусматривает, что один исполнитель выполняет как разработку строительного проекта, так и строительные работы, обеспечивая единый подход, согласованность работ и ответственность на протяжении всего срока исполнения договора.
В Риге в целом насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, о чем свидетельствуют их внешний вид и технические показатели.