Дорогое удовольствие: ремонт Каменного моста и "золотые" ливневки раскололи Рижскую думу
Рижская дума обсуждает обновление Плана действий и Инвестиционного плана на 2026-2027 годы, и среди проектов вновь прозвучал ремонт Каменного моста: на работы планируют потратить 8,7 млн евро, еще 400 тысяч — на подготовку проектной документации.
Комитет рассматривал проект решения о внесении изменений в План действий Риги и Инвестиционный план на 2026–2027 годы.
Среди нескольких проектов, упомянутых в обновленном плане, указано и восстановление Каменного моста. На работы требуется 8,7 млн евро. Еще 400 000 евро, как сообщалось, необходимо на разработку проектной документации.
Депутатам пояснили, что ремонт моста планируется в соответствии с заключением экспертов, которые указали на необходимость таких работ.
Оппозиция раскритиковала включение этого и ряда других проектов в инвестиционный план, в основном отмечая, что они обходятся слишком дорого, а самоуправлению следует выбрать другие приоритеты для расходов. В частности, прозвучало, что перестройка ливневого коллектора на одном перекрестке будет стоить около одного миллиона евро, что, по мнению оппозиции, слишком дорого.
В то же время депутатам объяснили, что в проекте предусмотрено не только строительство коллектора, но и перестройка транспортной инфраструктуры на соответствующих участках улиц. Критика также прозвучала в адрес создания лесопарков и развития другой «зеленой» инфраструктуры.
