Вода точит бетон: эксперты признали, что Каменный мост медленно разрушается изнутри
Рижская дума планирует постепенно привести в порядок несколько городских мостов. Пока судьба Вантового моста уже много лет вызывает острые дискуссии, в думе обозначился следующий крупный проект — Каменный мост, реконструкция которого может обойтись почти в девять миллионов евро. В каком состоянии он находится сейчас и когда могут начаться работы по обновлению?
Каменный мост — одна из самых загруженных транспортных артерий Риги, и, согласно экспертному заключению, ему требуется обновление. В планах самоуправления предусмотрено почти девять миллионов евро на ремонтные работы, а еще 400 000 евро — на разработку проектной документации, сообщают TV3 Ziņas.
На этой неделе в комитете по развитию города рассмотрели План действий и инвестиций, в котором предусмотрены несколько инфраструктурных проектов. Каменный мост — один из объектов, реконструкцию которого планируют в ближайшие годы. В последний раз он обновлялся в 1998 году. «В зависимости от доступных средств бюджета мы могли бы начать проектирование в этом году — если будут средства, или же в следующем году. Вантовый мост и Каменный мост не будут ремонтировать одновременно. Вантовый мост точно пойдет быстрее. Первостепенно, чтобы мог двигаться общественный транспорт. Этот мост не такой сложный, как Воздушный мост, где сам мост очень узкий; здесь все же есть пространство, чтобы развернуться и организовать работы так, чтобы движение максимально сохранялось», — говорит председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло.
В планах самоуправления — не только обновить сам Каменный мост, но и привести в порядок прилегающую к нему инфраструктуру так, чтобы она была удобной и для пешеходов, и для пассажиров общественного транспорта, и для велосипедистов — для них также предусмотрят отдельную велодорожку.
«Чтобы подготовить проектную документацию для такого центрального и, я бы сказала, сложного моста, точно потребуется больше года. Если мы предполагаем, что проектирование началось бы, например, в конце этого года, то, на мой взгляд, еще весь 2027 год ушел бы на разработку проектной документации», — рассказывает Котелло.
Недавно для Каменного моста провели очередную техническую инспекцию. В ходе нее выявили дефекты, которые сейчас не угрожают безопасности движения, но в долгосрочной перспективе могут повлиять на срок службы моста. «Для мостов важна гидроизоляция — у этого моста она повреждена, влага через покрытие попадает в несущие конструкции. Есть бетонные конструкции, есть береговое укрепление, которое нужно обследовать. Сейчас не установлено, что мост нельзя продолжать использовать. Просто определено, что для сохранения долговечности моста и дальнейшей эксплуатации в будущем в конкретные сроки нужно выполнить конкретные работы», — говорит руководитель Управления транспортной инфраструктуры Рижской думы Андрей Уртанс.
Самоуправление подчеркивает: сейчас Каменный мост безопасен для использования, а реконструкция начнется не раньше конца 2028 года.