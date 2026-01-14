Вода точит бетон: эксперты признали, что Каменный мост медленно разрушается изнутри

На этой неделе в комитете по развитию города рассмотрели План действий и инвестиций, в котором предусмотрены несколько инфраструктурных проектов. Каменный мост — один из объектов, реконструкцию которого планируют в ближайшие годы. В последний раз он обновлялся в 1998 году. «В зависимости от доступных средств бюджета мы могли бы начать проектирование в этом году — если будут средства, или же в следующем году. Вантовый мост и Каменный мост не будут ремонтировать одновременно. Вантовый мост точно пойдет быстрее. Первостепенно, чтобы мог двигаться общественный транспорт. Этот мост не такой сложный, как Воздушный мост, где сам мост очень узкий; здесь все же есть пространство, чтобы развернуться и организовать работы так, чтобы движение максимально сохранялось», — говорит председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло.