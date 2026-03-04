Латвия делает шаг, на который Эстония не решилась: чему именно завидуют наши соседи?

По словам Кристель Метс, рост цен на продукты питания в странах Балтии в последние годы был исключительно быстрым, что привело к уменьшению потребительских корзин и ужесточению семейных бюджетов. По опыту Rimi, стремительный рост цен на продукты в Эстонии напрямую повлиял на поведение потребителей: все более популярными становятся акционные товары и использование карт клиента для получения скидок. 79 процентов покупателей принимают решение о покупке, основываясь в первую очередь на цене, и лишь затем — на качестве или бренде.