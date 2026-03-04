Латвия делает шаг, на который Эстония не решилась: чему именно завидуют наши соседи?
Правительство Латвии приняло решение снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания с 21 до 12 процентов на один год — с июля этого года до июня следующего. По словам главы Rimi Eesti Кристель Метс, это весомое решение, которое могло бы стать примером и для налоговой системы Эстонии.
В Латвии пониженная ставка НДС уже применяется к местным фруктам и овощам, а этим летом она распространится также на все хлебобулочные изделия, молоко, яйца и свежее мясо, то есть на основные продукты питания. Таким образом правительство снижает стоимость потребительской корзины именно за счет товаров, в которых покупатели нуждаются больше всего.
Вопрос снижения НДС получил резонанс и в Эстонии, особенно прошлым летом после повышения налога до 24 процентов. По оценке Кристель Метс, решение латвийского правительства показывает, что государства могут с помощью налоговой политики восстанавливать ценовую стабильность и поддерживать благосостояние семей таким образом, чтобы это не наносило ущерба участникам рынка.
«Шаг Латвии доказывает, что государства могут принимать осознанные решения для снижения цен на основные продукты питания и улучшения качества жизни людей.
Мы уже ранее предлагали государству установить в Эстонии на входящие в основную потребительскую корзину продукты, такие как молочные и мясные изделия, а также фрукты и овощи, налоговую ставку в размере 9 процентов. Еда — это не роскошь, а предмет первой необходимости», — отметила Метс, добавив, что если государство создаст возможность для снижения цен на продукты, розничная торговля будет готова быстро донести эти изменения до потребителя.
Помимо Латвии, налоговые льготы по НДС на основные продукты питания ввели и многие другие страны, например Франция, Испания, Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия и Германия, где ставки налога на эти товары не превышают 10 процентов. Сегодня в Европейском союзе осталось лишь несколько стран, где нет исключений по НДС на продукты питания в целом или на базовые продукты — к ним относятся, например, Эстония и Дания.
НДС на продукты питания в Эстонии составляет 24 процента, что является вторым по величине показателем в Европейском союзе; выше он только в Дании, где составляет 25 процентов. При этом средняя нетто-зарплата в Дании — почти 2800 евро, а в Эстонии — около 1600 евро.
По словам Кристель Метс, рост цен на продукты питания в странах Балтии в последние годы был исключительно быстрым, что привело к уменьшению потребительских корзин и ужесточению семейных бюджетов. По опыту Rimi, стремительный рост цен на продукты в Эстонии напрямую повлиял на поведение потребителей: все более популярными становятся акционные товары и использование карт клиента для получения скидок. 79 процентов покупателей принимают решение о покупке, основываясь в первую очередь на цене, и лишь затем — на качестве или бренде.