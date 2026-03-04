В Латвии сохранится теплая и солнечная погода: уже скоро воздух может прогреться до +15
Метеорологическая весна в Латвии началась: температура стабильно держится выше нуля, снег стремительно тает, а синоптики обещают до +15 градусов уже на следующей неделе.
Метеорологическая весна наступает, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов, и ее началом считается первый из этих дней. Согласно данным метеоцентра, среднесуточная температура воздуха в целом по стране сохраняется выше нуля с 27 февраля, причем в последний день февраля и в первый день марта она повысилась почти до +4 градусов. Максимальная температура воздуха 1 марта в Резекне составила +11,8 градуса.
Во многих регионах Курземе и на западе Видземе снег уже растаял. Наиболее толстый снежный покров сохраняется в Селии и Латгале, а в Дагде по-прежнему лежит 40 сантиметров снега. Ожидается, что к середине марта сплошной снежный покров сохранится лишь местами в Латгале.
В прошлом году метеорологическая весна наступила 22 февраля на побережье Курземе, а 25 февраля - на большей части страны. В свою очередь уже 17 апреля в Даугавпилсе и Резекне началось метеорологическое лето.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится теплая и солнечная погода. На следующей неделе воздух может прогреться до +15 градусов.