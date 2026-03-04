В Латвии сохранится теплая и солнечная погода: уже скоро воздух может прогреться до +15

Метеорологическая весна наступает, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов, и ее началом считается первый из этих дней. Согласно данным метеоцентра, среднесуточная температура воздуха в целом по стране сохраняется выше нуля с 27 февраля, причем в последний день февраля и в первый день марта она повысилась почти до +4 градусов. Максимальная температура воздуха 1 марта в Резекне составила +11,8 градуса.