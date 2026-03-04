В феврале стоимость электроэнергии подскочила в Латвии до небес. Эксперты дали прогноз на март

В результате почти 72 % потребленной в Латвии электроэнергии было обеспечено за счет местного производства на ископаемом топливе, тогда как гидроэлектростанции покрыли лишь около 18 %. Для сравнения — в феврале прошлого года гидроэнергия обеспечивала почти 50 % спроса, что существенно снижало цены по всей Балтии.