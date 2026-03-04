В феврале стоимость электроэнергии подскочила в Латвии до небес. Эксперты дали прогноз на март
Прошедший февраль на рынке электроэнергии Латвии ознаменовался исторически самым высоким потреблением для этого месяца, сообщает энергокомпания Enefit. Высокий спрос отразился и на биржевой цене — в феврале средняя цена в Латвии составила 15,5 цента за киловатт-час, став самым дорогим февралем в истории биржи.
Холод удерживал высокие цены
В феврале потребление электроэнергии домохозяйствами и предприятиями существенно выросло из-за холодной погоды. Этот рост произошел в условиях, когда в Балтийском регионе по-прежнему не хватает более дешевых генерирующих мощностей, поэтому Латвии вместе с соседними странами в большей степени пришлось опираться на электростанции на ископаемом топливе.
В результате почти 72 % потребленной в Латвии электроэнергии было обеспечено за счет местного производства на ископаемом топливе, тогда как гидроэлектростанции покрыли лишь около 18 %. Для сравнения — в феврале прошлого года гидроэнергия обеспечивала почти 50 % спроса, что существенно снижало цены по всей Балтии.
Дополнительное влияние оказали и высокие цены на квоты выбросов CO₂. Поскольку производство на ископаемом топливе напрямую связано с затратами на углерод, в часы, когда на рынке доминируют такие электростанции, биржевая цена может быть на 50–70 % выше.
Весна может снизить уровень цен
С приближением весны на рынке электроэнергии постепенно могут проявиться сезонные изменения. С увеличением продолжительности светового дня в марте ожидается больший объем солнечной генерации, что может способствовать снижению биржевых цен в дневные часы. Кроме того, с повышением температуры воздуха сократится спрос на электроэнергию и отопление, что уменьшит нагрузку на электростанции на ископаемом топливе.
Тем не менее динамику цен и далее будут определять региональные факторы — объемы ветровой генерации в Балтии и Северных странах, доступность межсоединений и ситуация на газовых рынках. Если геополитическая напряженность усилится, это может повлиять и на уровень цен на электроэнергию в Европе.