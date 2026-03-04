Айсберг бумажной и пластиковой упаковки

Похожая ситуация и с пластиковой упаковкой. Все чаще она состоит из нескольких видов пластика, и если их невозможно разделить, такую упаковку также остается лишь сжигать. Проблема в том, что сегодня для упаковки используется около 300 различных видов пластмасс, и для каждого из них действуют свои правила переработки. Поэтому разные перерабатывающие предприятия специализируются на конкретных типах пластика. Неудивительно, что отдельные виды пластиковых отходов могут отправляться на переработку во Францию или Испанию, тогда как французский или испанский пластик — в страны Балтии или Польшу.