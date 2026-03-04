Айсберг бумажной и пластиковой упаковки
Хотя неспециалисту может показаться, что сбор и переработка бумажной и пленочной упаковки — одна из самых простых сфер в системе обращения с отходами, в действительности все обстоит ровно наоборот: это одно из самых сложных и трудоемких направлений, считает член правления SIA Ekobaze Latvia Марис Балтрумс.
Проблем в этой области множество. Это и огромные объемы таких отходов, и реальный состав современной «бумажной» или «пленочной» упаковки, и состояние, в котором она поступает на сортировочные и перерабатывающие предприятия, и уровень мотивации к раздельному сбору как у компаний, так и у жителей, а также раздробленность самого рынка сбора упаковки.
В 2023 году в Европейском союзе было образовано 79,7 млн тонн упаковочных отходов, или 177,8 кг на одного жителя, свидетельствуют данные Eurostat. Это на 8,7 кг меньше, чем в 2022 году, но на 21,2 кг больше, чем в 2013-м. Из общего объема упаковочных отходов 40,4% составляли бумага и картон, 19,8% — пластик, 18,8% — стекло, 15,8% — древесина, 4,9% — металл и 0,2% — прочие материалы.
В абсолютных цифрах в том году в Европе было образовано 32,2 млн тонн бумажной и картонной упаковки и около 15,8 млн тонн пластиковой упаковки, включая пленку. Это соответствует 71,8 кг бумажной и картонной упаковки и 35,3 кг пластиковой упаковки на каждого жителя ЕС.
Можно было бы похвастаться тем, что 83,2% бумажной и картонной упаковки в ЕС перерабатывается, и этот показатель не опускался ниже 80% с 2008 года. Однако эти данные вводят в заблуждение: и ЕС, и Латвия учитывают только переработку бумажной и картонной упаковки, образованной домохозяйствами и розничной торговлей. При этом упаковка из бумаги, возникающая в промышленности, строительстве и других секторах экономики — например, бумажные мешки из-под цемента или упаковочный картон на стройплощадках, — отдельно не выделяется и не учитывается.
Таким образом, реальный объем бумажных и картонных отходов выше, чем отражено в официальной статистике, а уровень их переработки — ниже.
В сфере пластиковой упаковки, включая пленку, поводов для гордости меньше: в 2023 году было переработано лишь 42,1% собранной пластиковой упаковки. Европейские отраслевые организации отмечают, что промышленная и коммерческая упаковка составляет около 50–60% общего объема упаковки по весу, тогда как доля домохозяйств — 40–50%. Иными словами, достоверных данных как минимум по половине упаковочного потока попросту нет.
По данным Государственной службы окружающей среды, в 2022 году на рынок Латвии было выпущено более 47 000 тонн пластиковой упаковки, из которых 24 000 тонн были собраны и направлены на переработку или получение тепловой энергии. По уровню переработки пластиковой упаковки в 2023 году Латвия заняла второе место в ЕС с показателем 59,2%, уступив лишь Бельгии (59,5%). Примечательно, что Латвия и Бельгия стали единственными странами ЕС, которые уже в 2023 году достигли цели 2030 года — перерабатывать не менее 55% пластиковой упаковки.
Тем не менее в Латвии существует парадокс пластиковых пакетов: в 2023 году в среднем на одного жителя приходилось 209 легких пластиковых пакетов для покупок — это был самый высокий показатель в ЕС.
Это свидетельствует о том, что система раздельного сбора и переработки относительно эффективно работает для той упаковки, которая в нее попадает. Однако при этом сохраняется значительный неорганизованный поток пластиковых пакетов, который выпадает из регулируемой системы обращения с отходами.
Однако большие объемы упаковки и нехватка достоверных данных — лишь верхушка айсберга. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что бумажная упаковка сегодня уже не совсем бумажная, а пластиковая упаковка нередко состоит из нескольких видов пластика.
Все чаще бумажная упаковка представляет собой ламинированную бумагу — то есть материал, поверхность которого покрыта глянцевым или блестящим слоем, а также содержит клеевые соединения. Такой многослойный материал уже нельзя считать чистой бумагой: если слои невозможно отделить вручную, такую упаковку нельзя переработать как бумагу — ее можно только сжечь для получения энергии.
Похожая ситуация и с пластиковой упаковкой. Все чаще она состоит из нескольких видов пластика, и если их невозможно разделить, такую упаковку также остается лишь сжигать. Проблема в том, что сегодня для упаковки используется около 300 различных видов пластмасс, и для каждого из них действуют свои правила переработки. Поэтому разные перерабатывающие предприятия специализируются на конкретных типах пластика. Неудивительно, что отдельные виды пластиковых отходов могут отправляться на переработку во Францию или Испанию, тогда как французский или испанский пластик — в страны Балтии или Польшу.
Еще одна проблема, связанная с упаковкой, — ее загрязнение. К домохозяйствам, возможно, претензий меньше — при условии, что жители вообще мотивированы сортировать отходы. Зато с промышленной и строительной бумажной и пленочной упаковкой ситуация гораздо сложнее: она часто загрязнена остатками цемента, гипса, различными химическими веществами и другими примесями. Такая упаковка уже не подлежит переработке, поскольку загрязнения повреждают оборудование и ухудшают качество конечного продукта. В результате, если очистка невозможна, такую бумагу и пленку также отправляют на сжигание.
Дополнительная проблема заключается в том, что, хотя в ЕС в целом действуют строгие нормы расширенной ответственности производителя (система, экономически стимулирующая производителей и строителей сортировать строительные отходы), в строительной отрасли они нередко обходятся — упаковка часто не учитывается как отдельный поток отходов. Существуют и экономические барьеры: переработка упаковки зачастую дороже, чем ее сжигание или захоронение. Рынок вторичной переработки пленок нестабилен — цены колеблются, переработчики неохотно принимают сырье низкого качества, а для строительных компаний раздельный сбор означает дополнительные расходы и замедление рабочих процессов.
Что касается уже собранной бумажной, картонной и пластиковой пленочной упаковки, то ее дальнейший путь может быть разным. Пластиковые материалы преимущественно перерабатываются на заводах в Европе, тогда как бумага и картон могут отправляться и дальше — например, во Вьетнам или Индию. Материалы, которые невозможно переработать из-за сильного загрязнения или повреждений, чаще всего направляются с нашего предприятия на мусоросжигательную станцию «Gren Klaipeda».
Несмотря на все перечисленные проблемы, сортировка бумажной и пластиковой пленочной упаковки в Латвии развивается относительно стабильно. Например, торговые предприятия и типографии охотно сортируют упаковку, понимая, что раздельный сбор способствует более чистой окружающей среде, а за достаточный объем накопленного и отсортированного материала можно получить оплату.
Производителей мотивирует то, что при обеспечении переработки упаковки через систему управления отходами снижается налог на природные ресурсы. Кроме того, непереработанная упаковка становится все менее выгодной финансово, поскольку плата за размещение несортированных отходов на полигонах ежегодно растет.
Знания и мотивация жителей также постепенно, но стабильно улучшаются — очевидно, сказывается как информационная кампания, так и общественный пример и давление со стороны окружающих, а также экономические стимулы: чем больше сортируешь, тем меньше объем контейнера для смешанных бытовых отходов и ниже счет за их вывоз.