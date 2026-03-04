В Лиепае из ювелирного магазина украли золотые браслеты на сумму более 6000 евро

12 января около 17.25 Государственная полиция получила информацию о краже в ювелирном магазине в Лиепае. Установлено, что пока женщина отвлекала внимание продавца, прося показать украшения, мужчина с помощью металлической проволоки вытащил из закрытой стеклянной витрины два золотых браслета. Продавец, заметив отсутствие товара, схватила мужчину за руку, и один из браслетов стоимостью 3120 евро упал на землю, однако со вторым браслетом он убежал. Женщина же осталась в магазине, покинув его лишь позднее.