В Лиепае из ювелирного магазина украли золотые браслеты на сумму более 6000 евро
12 января в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае в одном из ювелирных магазинов произошла кража — были похищены два золотых браслета на сумму более 6000 евро. Сотрудники Государственной полиции в тот же день по горячим следам задержали предполагаемых виновных лиц.
12 января около 17.25 Государственная полиция получила информацию о краже в ювелирном магазине в Лиепае. Установлено, что пока женщина отвлекала внимание продавца, прося показать украшения, мужчина с помощью металлической проволоки вытащил из закрытой стеклянной витрины два золотых браслета. Продавец, заметив отсутствие товара, схватила мужчину за руку, и один из браслетов стоимостью 3120 евро упал на землю, однако со вторым браслетом он убежал. Женщина же осталась в магазине, покинув его лишь позднее.
Сотрудники Государственной полиции в тот же день по приметам задержали предполагаемых виновных. Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции. Правоохранительные органы обратились в суд с просьбой применить к обоим лицам меру пресечения — заключение под стражу, которое вступило в силу. Похищенный браслет стоимостью 3000 евро также возвращен.
Должностные лица Государственной полиции в ускоренном порядке завершили расследование по уголовному процессу о краже, совершенной путем проникновения в помещение. Согласно Уголовному закону, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа с конфискацией имущества или без конфискации. Меру наказания определит суд. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.