Реконструкция Вантового моста в Риге уперлась в спор по закупке.
В Риге предупредили о жестком сценарии: Вантовый мост могут закрыть уже в 2027 году

Рига может лишиться Вантового моста уже в 2027 году, если в ближайшие месяцы не стартует реконструкция: мэр Виестурс Клейнбергс предупреждает о риске закрытия, а судьба проекта на 69,8 млн евро сейчас зависит от решения Бюро по надзору за закупками.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

В настоящее время результаты конкурса на реконструкцию моста оспорены, и Бюро по надзору за закупками до 12 января должно принять решение по жалобе. Клейнбергс выразил надежду, что закупка была проведена профессионально, жалоба будет отклонена и после указанной даты можно будет заключить договор о начале работ.

Как сообщалось, затраты на реконструкцию Вантового моста составят 69,8 млн евро. Победителем закупки на проектирование, реконструкцию и авторский надзор стало объединение предприятий Vanšu tilts, в которое входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.

Протяженность Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона — 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, разделение тротуаров на пешеходную зону и велоинфраструктуру, замену вант и другие работы.

В конкурсе на реконструкцию моста участвовали два претендента. Объединение Vanšu tilts подало предложение на сумму 69,8 млн евро, а объединение BBVA, в которое входят Baltijas būve, Abora, латвийско-литовское совместное предприятие Viadukts и полное товарищество 3A, — на сумму 70,33 млн евро.

Первый конкурс на реконструкцию моста в прошлом году был прекращен, поскольку заявку подал только один претендент, и предложенная им сумма превышала финансовые возможности столичного самоуправления. На первом конкурсе было подано предложение на сумму почти 100 млн евро.

