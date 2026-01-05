В Риге предупредили о жестком сценарии: Вантовый мост могут закрыть уже в 2027 году

В настоящее время результаты конкурса на реконструкцию моста оспорены, и Бюро по надзору за закупками до 12 января должно принять решение по жалобе. Клейнбергс выразил надежду, что закупка была проведена профессионально, жалоба будет отклонена и после указанной даты можно будет заключить договор о начале работ.