Рига получила новые заявки на реконструкцию Вантового моста: начался отбор подрядчика
16 сентября были получены предложения участников повторно объявленного открытого конкурса «Реконструкция Вантового моста, проектирование и авторский надзор». Рижский муниципалитет приступит к оценке представленных заявок.
В рамках открытого конкурса планируется выбрать предпринимателя, который разработает строительный проект и реализует реконструкцию Вантового моста.
Работы по реконструкции будут осуществляться с применением метода «проектируй и строй», который предполагает, что один подрядчик выполняет как разработку проекта, так и строительные работы. Такой подход обеспечивает единое решение, согласованность и ответственность на протяжении всего срока действия договора.
Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.
В ходе оценки предложений комиссия по закупкам может задавать претендентам уточняющие вопросы. Только после полной оценки всех предложений будет принято решение о результатах конкурса и заключён договор.
Ранее сообщалось, что в прошлом году организованная закупка была прервана, поскольку заявку подал только один претендент, а его финансовое предложение превысило возможности заказчика. Учитывая результаты предыдущего конкурса, были пересмотрены и уточнены требования открытого конкурса, чтобы повысить интерес со стороны потенциальных участников и обеспечить большую конкуренцию.